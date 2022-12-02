https://crimea.ria.ru/20221202/v-sevastopole-zaderzhan-lzheminer-1125655744.html

В Севастополе задержан лжеминер

В Севастополе задержан лжеминер - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В Севастополе задержан лжеминер

В Севастополе задержан местный житель за ложное сообщение о минировании объектов в Ленинском районе города. Об этом сообщили в городском УМВД. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T16:39

2022-12-02T16:39

2022-12-02T16:36

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за ложное сообщение о минировании объектов в Ленинском районе города. Об этом сообщили в городском УМВД."Предварительно установлено, что после семейной ссоры 39-летний мужчина выпил спиртное и со своего аккаунта в соцсети отправил сообщения о якобы существующей угрозе на объектах Ленинского района", – уточнили правоохранители.Отмечается, что проверка с привлечением кинологической службы и специалистов-взрывотехников помещений и прилегающей территории "заминированных" объектов не подтвердила угрозу безопасности граждан.Злоумышленник был задержан. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Севастопольцу грозит штраф до 500 тыс. рублей с ограничением свободы до трех лет либо принудительные работы на тот же срок.

https://crimea.ria.ru/20211014/politsiya-zaderzhala-lzheminera-zdaniya-rospotrebnadzora-v-krymu-1121136810.html

севастополь

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севастополь, происшествия