https://crimea.ria.ru/20221202/v-sevastopole-zaderzhan-lzheminer-1125655744.html
В Севастополе задержан лжеминер
В Севастополе задержан лжеминер - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Севастополе задержан лжеминер
В Севастополе задержан местный житель за ложное сообщение о минировании объектов в Ленинском районе города. Об этом сообщили в городском УМВД. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T16:39
2022-12-02T16:39
2022-12-02T16:36
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за ложное сообщение о минировании объектов в Ленинском районе города. Об этом сообщили в городском УМВД."Предварительно установлено, что после семейной ссоры 39-летний мужчина выпил спиртное и со своего аккаунта в соцсети отправил сообщения о якобы существующей угрозе на объектах Ленинского района", – уточнили правоохранители.Отмечается, что проверка с привлечением кинологической службы и специалистов-взрывотехников помещений и прилегающей территории "заминированных" объектов не подтвердила угрозу безопасности граждан.Злоумышленник был задержан. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Севастопольцу грозит штраф до 500 тыс. рублей с ограничением свободы до трех лет либо принудительные работы на тот же срок.
https://crimea.ria.ru/20211014/politsiya-zaderzhala-lzheminera-zdaniya-rospotrebnadzora-v-krymu-1121136810.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия
В Севастополе задержан лжеминер
В Севастополе задержан мужчина за ложное сообщение о минировании после ссоры с женой
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за ложное сообщение о минировании объектов в Ленинском районе города. Об этом сообщили в городском УМВД.
"Предварительно установлено, что после семейной ссоры 39-летний мужчина выпил спиртное и со своего аккаунта в соцсети отправил сообщения о якобы существующей угрозе на объектах Ленинского района", – уточнили правоохранители.
Отмечается, что проверка с привлечением кинологической службы и специалистов-взрывотехников помещений и прилегающей территории "заминированных" объектов не подтвердила угрозу безопасности граждан.
Злоумышленник был задержан. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Севастопольцу грозит штраф до 500 тыс. рублей с ограничением свободы до трех лет либо принудительные работы на тот же срок.