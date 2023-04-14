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Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования
Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования
В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T09:37
2023-04-14T09:37
2023-04-14T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.Сигнал поступил на номер экстренной линии 112 в пятницу утром.В городском совете Керчи нам подтвердили, что начался процесс эвакуации учащихся и сотрудников всех городских школ."Утром 14 апреля получено анонимное сообщение о том, что школы Керчи якобы заминированы. Проводится эвакуация", - сообщили РИА Новости Крым в горсовете.Проверку помещений учебных учреждений ведут силовики, в мероприятиях задействованы кинологи. Предварительно также подтверждается информация об эвакуации школ Ленинского района.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителямиВ Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"В Севастополе задержан лжеминер
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, происшествия, общество, новости, новости крыма, образование в крыму и севастополе
Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования
В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании
09:37 14.04.2023 (обновлено: 09:39 14.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Сигнал поступил на номер экстренной линии 112 в пятницу утром.
"В 8:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности. С практически стопроцентной вероятностью это очередная провокация украинских спецслужб", - написал он.
В городском совете Керчи нам подтвердили, что начался процесс эвакуации учащихся и сотрудников всех городских школ.
"Утром 14 апреля получено анонимное сообщение о том, что школы Керчи якобы заминированы. Проводится эвакуация", - сообщили РИА Новости Крым в горсовете.
Проверку помещений учебных учреждений ведут силовики, в мероприятиях задействованы кинологи. Предварительно также подтверждается информация об эвакуации школ Ленинского района.
Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения
о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета.
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