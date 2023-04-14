Рейтинг@Mail.ru
Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230414/shkoly-kryma-ekstrenno-evakuiruyut-iz-za-ugrozy-minirovaniya-1128168837.html
Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования
Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования
В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T09:37
2023-04-14T09:39
крым
происшествия
общество
новости
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73876f48002f201b2d8038613a08970b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.Сигнал поступил на номер экстренной линии 112 в пятницу утром.В городском совете Керчи нам подтвердили, что начался процесс эвакуации учащихся и сотрудников всех городских школ."Утром 14 апреля получено анонимное сообщение о том, что школы Керчи якобы заминированы. Проводится эвакуация", - сообщили РИА Новости Крым в горсовете.Проверку помещений учебных учреждений ведут силовики, в мероприятиях задействованы кинологи. Предварительно также подтверждается информация об эвакуации школ Ленинского района.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителямиВ Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"В Севастополе задержан лжеминер
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0835a51bd7dd2d56e72cdae10b4fa255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, общество, новости, новости крыма, образование в крыму и севастополе
Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования

В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании

09:37 14.04.2023 (обновлено: 09:39 14.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Сигнал поступил на номер экстренной линии 112 в пятницу утром.
"В 8:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности. С практически стопроцентной вероятностью это очередная провокация украинских спецслужб", - написал он.
В городском совете Керчи нам подтвердили, что начался процесс эвакуации учащихся и сотрудников всех городских школ.
"Утром 14 апреля получено анонимное сообщение о том, что школы Керчи якобы заминированы. Проводится эвакуация", - сообщили РИА Новости Крым в горсовете.
Проверку помещений учебных учреждений ведут силовики, в мероприятиях задействованы кинологи. Предварительно также подтверждается информация об эвакуации школ Ленинского района.
Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"
В Севастополе задержан лжеминер
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПроисшествияОбществоНовостиНовости КрымаОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования
09:09НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин
08:55Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия
08:45Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укуса
08:11Строительство восьмого участка "Тавриды" в Севастополе стало дороже
07:45В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр
07:22Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии
07:01Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак
00:01Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:59Главные события и заявления дня: 13 апреля
21:33"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков
21:25В Крыму ждут на отдых белорусских туристов – Волченко
21:25Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане
21:19Землю снова накроют магнитные шторма - прогноз до конца апреля
20:54Движение "Профессионалы" – удачный старт для выпускников колледжей Крыма
20:31Ремонт участка дороги Симферополь-Ялта планируют завершить к концу апреля
20:27Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти
20:04Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео
19:45Сразу два праздника: крымчан ждет трехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния