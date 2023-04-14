https://crimea.ria.ru/20230414/shkoly-kryma-ekstrenno-evakuiruyut-iz-za-ugrozy-minirovaniya-1128168837.html

Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования

Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования

В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T09:37

2023-04-14T09:37

2023-04-14T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму эвакуируют школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.Сигнал поступил на номер экстренной линии 112 в пятницу утром.В городском совете Керчи нам подтвердили, что начался процесс эвакуации учащихся и сотрудников всех городских школ."Утром 14 апреля получено анонимное сообщение о том, что школы Керчи якобы заминированы. Проводится эвакуация", - сообщили РИА Новости Крым в горсовете.Проверку помещений учебных учреждений ведут силовики, в мероприятиях задействованы кинологи. Предварительно также подтверждается информация об эвакуации школ Ленинского района.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителямиВ Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"В Севастополе задержан лжеминер

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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