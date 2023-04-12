https://crimea.ria.ru/20230412/v-sevastopole-muzhchina-zaminiroval-kafe-iz-za-ssory-s-posetitelyami-1128131007.html
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
Полицейские в Севастополе задержали мужчину, который "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями. Об этом сообщило региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T11:34
2023-04-12T11:34
2023-04-12T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе задержали мужчину, который "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями. Об этом сообщило региональное управление МВД.По данным ведомства, несколько дней назад в дежурную часть поступило анонимное сообщение о существующей угрозе одному из кафе в центре города.Прибывшие на место следственно-оперативная группа, экипажи патрульно-постовой службы, кинологи и криминалисты обследовали помещения и прилегающую территорию, но не обнаружили предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.Лжеминера быстро вычислили. Им оказался 37-летний гость города.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до пяти лети лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срокВ Севастополе задержан лжеминер
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РИА Новости Крым
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, новости, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
Полиция Севастополя задержала пьяного мужчину за ложное сообщение о минировании кафе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе задержали мужчину, который "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями. Об этом сообщило региональное управление МВД.
По данным ведомства, несколько дней назад в дежурную часть поступило анонимное сообщение о существующей угрозе одному из кафе в центре города.
Прибывшие на место следственно-оперативная группа, экипажи патрульно-постовой службы, кинологи и криминалисты обследовали помещения и прилегающую территорию, но не обнаружили предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.
Лжеминера быстро вычислили. Им оказался 37-летний гость города.
"Мужчина рассказал, что употреблял спиртные напитки в кафе и у него возник конфликт с другими посетителями. Желая испортить им отдых, он позвонил из ближайшего таксофона по номеру 112 и сообщил о якобы существующей угрозе", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до пяти лети лишения свободы.
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