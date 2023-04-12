Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230412/v-sevastopole-muzhchina-zaminiroval-kafe-iz-za-ssory-s-posetitelyami-1128131007.html
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
Полицейские в Севастополе задержали мужчину, который "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями. Об этом сообщило региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T11:34
2023-04-12T11:34
севастополь
умвд россии по севастополю
происшествия
общество
новости
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262118_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e4ecfb5ab1e63c4ae5325984d8363d58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе задержали мужчину, который "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями. Об этом сообщило региональное управление МВД.По данным ведомства, несколько дней назад в дежурную часть поступило анонимное сообщение о существующей угрозе одному из кафе в центре города.Прибывшие на место следственно-оперативная группа, экипажи патрульно-постовой службы, кинологи и криминалисты обследовали помещения и прилегающую территорию, но не обнаружили предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.Лжеминера быстро вычислили. Им оказался 37-летний гость города.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до пяти лети лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срокВ Севастополе задержан лжеминер
https://crimea.ria.ru/20211014/politsiya-zaderzhala-lzheminera-zdaniya-rospotrebnadzora-v-krymu-1121136810.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262118_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2d7934fce5b05b27f54d12bf36d9fd64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, новости, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями

Полиция Севастополя задержала пьяного мужчину за ложное сообщение о минировании кафе

11:34 12.04.2023
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе задержали мужчину, который "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями. Об этом сообщило региональное управление МВД.
По данным ведомства, несколько дней назад в дежурную часть поступило анонимное сообщение о существующей угрозе одному из кафе в центре города.
Прибывшие на место следственно-оперативная группа, экипажи патрульно-постовой службы, кинологи и криминалисты обследовали помещения и прилегающую территорию, но не обнаружили предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 16:12
Полиция задержала лжеминера здания Роспотребнадзора в Крыму
Лжеминера быстро вычислили. Им оказался 37-летний гость города.
"Мужчина рассказал, что употреблял спиртные напитки в кафе и у него возник конфликт с другими посетителями. Желая испортить им отдых, он позвонил из ближайшего таксофона по номеру 112 и сообщил о якобы существующей угрозе", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до пяти лети лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"
Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
В Севастополе задержан лжеминер
 
СевастопольУМВД России по СевастополюПроисшествияОбществоНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно
12:21Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе
12:05В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав
11:44Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов 1:34
11:41Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей
11:34В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
11:25Обжаловать повестку в армию можно будет на портале Госуслуг
11:11Автобус сбил пенсионерку на переходе в Ялте – делом занялась прокуратура
10:51Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России
10:37Когда в России запустят реестр военнообязанных
10:23Керчь останется без воды до четверга – адреса
10:10Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму
10:01Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа
09:47Решение о проведении парада в Севастополе еще не принято – Развожаев
09:37Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина
09:10В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая
08:47Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму
08:31Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи - секреты кондитеров
07:46США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
07:21Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
Лента новостейМолния