https://crimea.ria.ru/20230412/v-sevastopole-muzhchina-zaminiroval-kafe-iz-za-ssory-s-posetitelyami-1128131007.html

В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями

В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями - РИА Новости Крым, 12.04.2023

В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями

Полицейские в Севастополе задержали мужчину, который "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями. Об этом сообщило региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T11:34

2023-04-12T11:34

2023-04-12T11:34

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе задержали мужчину, который "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями. Об этом сообщило региональное управление МВД.По данным ведомства, несколько дней назад в дежурную часть поступило анонимное сообщение о существующей угрозе одному из кафе в центре города.Прибывшие на место следственно-оперативная группа, экипажи патрульно-постовой службы, кинологи и криминалисты обследовали помещения и прилегающую территорию, но не обнаружили предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.Лжеминера быстро вычислили. Им оказался 37-летний гость города.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до пяти лети лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срокВ Севастополе задержан лжеминер

https://crimea.ria.ru/20211014/politsiya-zaderzhala-lzheminera-zdaniya-rospotrebnadzora-v-krymu-1121136810.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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