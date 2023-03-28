Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз" - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230328/v-simferopole-evakuirovali-chernomorneftegaz-1127818662.html
В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"
В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз" - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"
В Симферополе эвакуировали одно из зданий государственного унитарного предприятия Крыма "Черноморнефтегаз". Об этом РИА Новости Крым сообщил осведомленный... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T16:01
2023-03-28T16:01
симферополь
черноморнефтегаз
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127818544_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_0df93d1a5b03d5cce1116f233dbe3b9a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе эвакуировали одно из зданий государственного унитарного предприятия Крыма "Черноморнефтегаз". Об этом РИА Новости Крым сообщил осведомленный источник.Во вторник днем поступило сообщение о "минировании" здания. Сотрудники организованно покинули помещения, на место оперативно прибыли экстренные службы. Сейчас там работают специалисты Росгвардии и кинологической службы. Проводится проверка поступившей информации.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий судов, школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали письма о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета. Например, в марте аналогичные сообщения получили керченские больницы - пациентов и персонал эвакуировали, силовики проверили все помещения. А до этого "анонимку"получили школы восточного Крыма, суды и другие учреждения республики. Во всех случаях угрозы не подтвердились.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрийВсе школы Бахчисарая эвакуируютПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127818544_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_471935ac02df3fb6eab55d7a509fafeb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, черноморнефтегаз, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости, крым, новости крыма
В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"

В Симферополе эвакуируют "Черноморнефтегаз" – источник

16:01 28.03.2023
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"
В Симферополе эвакуировали Черноморнефтегаз - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе эвакуировали одно из зданий государственного унитарного предприятия Крыма "Черноморнефтегаз". Об этом РИА Новости Крым сообщил осведомленный источник.
Во вторник днем поступило сообщение о "минировании" здания. Сотрудники организованно покинули помещения, на место оперативно прибыли экстренные службы. Сейчас там работают специалисты Росгвардии и кинологической службы. Проводится проверка поступившей информации.
Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий судов, школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали письма о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета. Например, в марте аналогичные сообщения получили керченские больницы - пациентов и персонал эвакуировали, силовики проверили все помещения. А до этого "анонимку"получили школы восточного Крыма, суды и другие учреждения республики. Во всех случаях угрозы не подтвердились.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрий
Все школы Бахчисарая эвакуируют
Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
 
СимферопольЧерноморнефтегазРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ПроисшествияНовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Что такое "умный" управляемый снаряд GLSDB и чем он опасен
16:35Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия России
16:25В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
16:17Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ
16:01В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"
15:45Какие села в Крыму газифицируют в 2023 году
15:35В Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистики
15:10Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
14:45Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупные тайники с иностранным оружием
14:26В Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на веселье
14:02Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России
13:37В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов
13:17При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
13:11В Кремле оценили непринятие Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам"
12:54Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документов
12:51Очередь на паромы в Крым выросла в два раза
12:43Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой
12:35РНКБ выдал более 1 млрд рублей кредитов с начала года по "Программе 1764"
12:32Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов
12:12В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину
Лента новостейМолния