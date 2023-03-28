https://crimea.ria.ru/20230328/v-simferopole-evakuirovali-chernomorneftegaz-1127818662.html

В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"

В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз" - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"

В Симферополе эвакуировали одно из зданий государственного унитарного предприятия Крыма "Черноморнефтегаз". Об этом РИА Новости Крым сообщил осведомленный... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T16:01

2023-03-28T16:01

2023-03-28T16:01

симферополь

черноморнефтегаз

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе эвакуировали одно из зданий государственного унитарного предприятия Крыма "Черноморнефтегаз". Об этом РИА Новости Крым сообщил осведомленный источник.Во вторник днем поступило сообщение о "минировании" здания. Сотрудники организованно покинули помещения, на место оперативно прибыли экстренные службы. Сейчас там работают специалисты Росгвардии и кинологической службы. Проводится проверка поступившей информации.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий судов, школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали письма о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета. Например, в марте аналогичные сообщения получили керченские больницы - пациентов и персонал эвакуировали, силовики проверили все помещения. А до этого "анонимку"получили школы восточного Крыма, суды и другие учреждения республики. Во всех случаях угрозы не подтвердились.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрийВсе школы Бахчисарая эвакуируютПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, черноморнефтегаз, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости, крым, новости крыма