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Все школы Бахчисарая эвакуируют - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Все школы Бахчисарая эвакуируют
Все школы Бахчисарая эвакуируют - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Все школы Бахчисарая эвакуируют
Все школы Бахчисарая эвакуируют из-за сообщения о минировании, которое поступило в среду утром в Единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T08:45
2023-01-18T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Все школы Бахчисарая эвакуируют из-за сообщения о минировании, которое поступило в среду утром в Единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр Дмитрий Скобликов.На место выехали правоохранители для проверки поступившей информации.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. Только с начала этого года аналогичные сообщения поступали в адрес соцобъектов Бахчисарая, Керчи и других городов. После обследования территорий и зданий информация не подтвердилась.Читайте также на РИА Новости Крым:В пять муниципалитетов Крыма поступили сообщения о минированииВ Керчи снова "заминировали" все школыЧисло сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД
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Все школы Бахчисарая эвакуируют

Мэр Бахчисарая Скобликов: все школы эвакуируют из-за сообщения о минировании

08:45 18.01.2023 (обновлено: 08:55 18.01.2023)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Все школы Бахчисарая эвакуируют из-за сообщения о минировании, которое поступило в среду утром в Единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр Дмитрий Скобликов.
"На этот раз письмо с угрозой минирования поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Всех детей и работников школ вывели из помещений", - сообщил мэр Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
На место выехали правоохранители для проверки поступившей информации.
Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. Только с начала этого года аналогичные сообщения поступали в адрес соцобъектов Бахчисарая, Керчи и других городов. После обследования территорий и зданий информация не подтвердилась.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымБахчисарайНовости КрымаОбществоПроисшествияОбразование в Крыму и СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяДмитрий Скобликов
 
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