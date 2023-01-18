https://crimea.ria.ru/20230118/vse-shkoly-bakhchisaraya-evakuiruyut-1126443036.html
Все школы Бахчисарая эвакуируют
Все школы Бахчисарая эвакуируют - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Все школы Бахчисарая эвакуируют
Все школы Бахчисарая эвакуируют из-за сообщения о минировании, которое поступило в среду утром в Единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T08:45
2023-01-18T08:45
2023-01-18T08:55
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дмитрий скобликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Все школы Бахчисарая эвакуируют из-за сообщения о минировании, которое поступило в среду утром в Единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр Дмитрий Скобликов.На место выехали правоохранители для проверки поступившей информации.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. Только с начала этого года аналогичные сообщения поступали в адрес соцобъектов Бахчисарая, Керчи и других городов. После обследования территорий и зданий информация не подтвердилась.Читайте также на РИА Новости Крым:В пять муниципалитетов Крыма поступили сообщения о минированииВ Керчи снова "заминировали" все школыЧисло сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарай, новости крыма, общество, происшествия, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, дмитрий скобликов
Все школы Бахчисарая эвакуируют
Мэр Бахчисарая Скобликов: все школы эвакуируют из-за сообщения о минировании
08:45 18.01.2023 (обновлено: 08:55 18.01.2023)