https://crimea.ria.ru/20230118/vse-shkoly-bakhchisaraya-evakuiruyut-1126443036.html

Все школы Бахчисарая эвакуируют

Все школы Бахчисарая эвакуируют - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Все школы Бахчисарая эвакуируют

Все школы Бахчисарая эвакуируют из-за сообщения о минировании, которое поступило в среду утром в Единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T08:45

2023-01-18T08:45

2023-01-18T08:55

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дмитрий скобликов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Все школы Бахчисарая эвакуируют из-за сообщения о минировании, которое поступило в среду утром в Единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр Дмитрий Скобликов.На место выехали правоохранители для проверки поступившей информации.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. Только с начала этого года аналогичные сообщения поступали в адрес соцобъектов Бахчисарая, Керчи и других городов. После обследования территорий и зданий информация не подтвердилась.Читайте также на РИА Новости Крым:В пять муниципалитетов Крыма поступили сообщения о минированииВ Керчи снова "заминировали" все школыЧисло сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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