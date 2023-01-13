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В Керчи снова "заминировали" все школы

В Керчи снова "заминировали" все школы - РИА Новости Крым, 13.01.2023

В Керчи снова "заминировали" все школы

В Керчи проверяют сообщения о минировании школ. Как сообщили РИА Новости Крым в городском совете, сообщения поступили во все средние образовательные учреждения... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T12:08

2023-01-13T12:08

2023-01-13T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. В Керчи проверяют сообщения о минировании школ. Как сообщили РИА Новости Крым в городском совете, сообщения поступили во все средние образовательные учреждения города.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрийВ Симферополе эвакуируют районную администрациюВ Керчи эвакуируют школы, больницы и ТЦ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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