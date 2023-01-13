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В Керчи снова "заминировали" все школы - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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В Керчи снова "заминировали" все школы
В Керчи снова "заминировали" все школы - РИА Новости Крым, 13.01.2023
В Керчи снова "заминировали" все школы
В Керчи проверяют сообщения о минировании школ. Как сообщили РИА Новости Крым в городском совете, сообщения поступили во все средние образовательные учреждения... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. В Керчи проверяют сообщения о минировании школ. Как сообщили РИА Новости Крым в городском совете, сообщения поступили во все средние образовательные учреждения города.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрийВ Симферополе эвакуируют районную администрациюВ Керчи эвакуируют школы, больницы и ТЦ
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керчь, крым, происшествия, общество, безопасность республики крым и севастополя, образование в крыму и севастополе, новости крыма
В Керчи снова "заминировали" все школы

В Керчи проверяют сигналы о минировании всех городских школ

12:08 13.01.2023 (обновлено: 12:10 13.01.2023)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. В Керчи проверяют сообщения о минировании школ. Как сообщили РИА Новости Крым в городском совете, сообщения поступили во все средние образовательные учреждения города.
"Поступили сообщения о минировании всех школ города. Проведена эвакуация учащихся и сотрудников учебных организаций. Проверку проводят специалисты. Работают кинологи", — сообщили в горосовете.
Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета.
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