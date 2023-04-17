https://crimea.ria.ru/20230417/v-krymu-boeviku-ukrainskogo-natsbata-dali-devyat-let-1128217935.html

В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет

В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет - РИА Новости Крым, 17.04.2023

В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет

Киевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T11:49

2023-04-17T11:49

2023-04-17T11:49

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

закон и право

киевский районный суд симферополя

новости крыма

общество

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в январе 2016 года мужчина выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоВ Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 летФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата

https://crimea.ria.ru/20181220/1115780020.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, закон и право, киевский районный суд симферополя, новости крыма, общество, украина