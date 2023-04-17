https://crimea.ria.ru/20230417/v-krymu-boeviku-ukrainskogo-natsbata-dali-devyat-let-1128217935.html
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
Киевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T11:49
2023-04-17T11:49
2023-04-17T11:49
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
закон и право
киевский районный суд симферополя
новости крыма
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в январе 2016 года мужчина выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоВ Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 летФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
https://crimea.ria.ru/20181220/1115780020.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_7d617edf7a9c3c34e5dcf8ddb8870cb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, закон и право, киевский районный суд симферополя, новости крыма, общество, украина
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
ФСБ: в Крыму участника нацбата имени Челебиджихана* приговорили к 9 годам лишения свободы
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в январе 2016 года мужчина выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.
"Подсудимый принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - говорится в сообщении ФСБ.
В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым: