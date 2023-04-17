Рейтинг@Mail.ru
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230417/v-krymu-boeviku-ukrainskogo-natsbata-dali-devyat-let-1128217935.html
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
Киевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T11:49
2023-04-17T11:49
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
закон и право
киевский районный суд симферополя
новости крыма
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в январе 2016 года мужчина выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоВ Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 летФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
https://crimea.ria.ru/20181220/1115780020.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_7d617edf7a9c3c34e5dcf8ddb8870cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, закон и право, киевский районный суд симферополя, новости крыма, общество, украина
В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет

ФСБ: в Крыму участника нацбата имени Челебиджихана* приговорили к 9 годам лишения свободы

11:49 17.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в январе 2016 года мужчина выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.
"Подсудимый принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - говорится в сообщении ФСБ.
В Крыму выявлен тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами
20 декабря 2018, 08:50
Что силовики нашли в тайнике "аскеровца" в Крыму: оперативное видео
В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео
В Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 лет
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
 
КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияЗакон и правоКиевский районный суд СимферополяНовости КрымаОбществоУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала
15:34Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
15:19Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста
14:45Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк
14:18Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота
13:57Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
13:31На границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
12:49Контрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили дату
12:36В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей
12:19Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:49В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
11:36Грабеж на детской площадке: в Керчи мужчина вырвал из рук детей смартфоны
11:14Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя
10:46Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
10:25В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд
10:16В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса
09:54Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде
09:43Очереди на паромы в Крым ждут более сотни машин: как работает переправа
09:21Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"
09:01Армия России сорвала две украинские контратаки
Лента новостейМолния