https://crimea.ria.ru/20240301/zaderzhannaya-v-krymu-agent-sbu-rasskazala-o-podgotovke-terakta-1135333945.html
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта
Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. По... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T10:46
2024-03-01T10:46
2024-03-01T10:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
севастополь
задержание в крыму агента сбу
происшествия
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. По ее словам, она была задержана при попытке покинуть страну.В пятницу ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя Симферополя и гражданки России и Украины, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Женщина 1986 года рождения была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.Задержанная рассказала, что перед ней стояла задача взорвать военнослужащего. Для этого сотрудники СБУ передали ей координаты тайника, откуда женщина забрала самодельное взрывное устройство.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ
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Задержание украинских агентов в Крыму
Задержание украинских агентов в Крыму
2024-03-01T10:46
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, севастополь, задержание в крыму агента сбу, происшествия, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, видео
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта против военного ЧФ
10:46 01.03.2024 (обновлено: 10:48 01.03.2024)