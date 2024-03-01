https://crimea.ria.ru/20240301/zaderzhannaya-v-krymu-agent-sbu-rasskazala-o-podgotovke-terakta-1135333945.html

Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта

Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта

Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. По... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T10:46

2024-03-01T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. По ее словам, она была задержана при попытке покинуть страну.В пятницу ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя Симферополя и гражданки России и Украины, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Женщина 1986 года рождения была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.Задержанная рассказала, что перед ней стояла задача взорвать военнослужащего. Для этого сотрудники СБУ передали ей координаты тайника, откуда женщина забрала самодельное взрывное устройство.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Задержание украинских агентов в Крыму Задержание украинских агентов в Крыму 2024-03-01T10:46 true PT2M44S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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