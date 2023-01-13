https://crimea.ria.ru/20230113/terakt-v-berdyanske-vzorvano-avto-glavy-rayonnoy-administratsii-1126392168.html
Теракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрации
Теракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрации - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Теракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрации
В пятницу в Бердянске совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Бердянского района Запорожской области Алексея Кичигина. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T21:10
2023-01-13T21:10
2023-01-13T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Бердянске совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Бердянского района Запорожской области Алексея Кичигина. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале администрации.В ведомстве отметили, что сила взрыва составила до одного килограмма взрывчатого вещества.Уточняется, что чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, после взрыва автомобиль загорелся. На месте работают представители МВД и МЧС, уточняется информация о пострадавших.
https://crimea.ria.ru/20221223/dva-cheloveka-raneny-pri-vzryve-v-melitopole-1126101970.html
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запорожская область, происшествия, новости, новые регионы россии
Теракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрации
В Бердянске взорван автомобиль главы районной администрации Алексея Кичигина
21:10 13.01.2023 (обновлено: 21:21 13.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Бердянске совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Бердянского района Запорожской области Алексея Кичигина. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале администрации.
В ведомстве отметили, что сила взрыва составила до одного килограмма взрывчатого вещества.
"13 января 2023 года в 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", - говорится в сообщении.
Уточняется, что чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.
По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, после взрыва автомобиль загорелся. На месте работают представители МВД и МЧС, уточняется информация о пострадавших.