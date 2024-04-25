https://crimea.ria.ru/20240425/ataka-dronov-na-zaporozhskuyu-oblast--pogibla-semeynaya-para-1136838443.html

Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара

Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара

Мужчина и женщина погибли при атаке украинских дронов на село в Запорожской области, сиротами остались их четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T10:53

2024-04-25T10:53

2024-04-25T11:31

россия

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Мужчина и женщина погибли при атаке украинских дронов на село в Запорожской области, сиротами остались их четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте происшествия работают оперативные службы. Власти региона пообещали оказать детям всю необходимую помощь."Дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь", - добавил Балицкий.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне украинские боевики сбросили с БПЛА два боеприпаса на село Долинка Запорожской области. Пострадала 10-летняя девочка, с осколочными ранениями ее доставили в медицинское учреждение. До этого восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены при ударе по центру Горловки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокОбъекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атакиВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке

россия

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии