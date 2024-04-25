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Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара
Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара
Мужчина и женщина погибли при атаке украинских дронов на село в Запорожской области, сиротами остались их четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T10:53
2024-04-25T10:53
2024-04-25T11:31
россия
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Мужчина и женщина погибли при атаке украинских дронов на село в Запорожской области, сиротами остались их четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте происшествия работают оперативные службы. Власти региона пообещали оказать детям всю необходимую помощь."Дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь", - добавил Балицкий.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне украинские боевики сбросили с БПЛА два боеприпаса на село Долинка Запорожской области. Пострадала 10-летняя девочка, с осколочными ранениями ее доставили в медицинское учреждение. До этого восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены при ударе по центру Горловки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокОбъекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атакиВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
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россия, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара
Супружеская пара погибла при атаке дронов на село Новокарловка Запорожской области
10:53 25.04.2024 (обновлено: 11:31 25.04.2024)