https://crimea.ria.ru/20240424/obekty-tek-zagorelis-v-smolenskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1136796601.html

Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атаки

Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атаки - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атаки

После отражения воздушной атаки на Смоленскую область из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона, сообщил... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T06:31

2024-04-24T06:31

2024-04-24T07:55

смоленская область

новости

василий анохин

происшествия

объект тэк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. После отражения воздушной атаки на Смоленскую область из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона, сообщил губернатор Василий Анохин.И подчеркнул, что МЧС на месте ликвидируют последствия.В ночь на субботу Смоленская область была атакована беспилотниками. После отражения атаки из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человекБеременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУАтака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали

смоленская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, новости, василий анохин, происшествия, объект тэк