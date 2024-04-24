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Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атаки - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атаки
Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атаки - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атаки
После отражения воздушной атаки на Смоленскую область из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона, сообщил... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T06:31
2024-04-24T07:55
смоленская область
новости
василий анохин
происшествия
объект тэк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. После отражения воздушной атаки на Смоленскую область из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона, сообщил губернатор Василий Анохин.И подчеркнул, что МЧС на месте ликвидируют последствия.В ночь на субботу Смоленская область была атакована беспилотниками. После отражения атаки из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человекБеременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУАтака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали
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смоленская область, новости, василий анохин, происшествия, объект тэк
Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атаки

Объекты ТЭК загорелись в Смоленской области из-за воздушной атаки – губернатор

06:31 24.04.2024 (обновлено: 07:55 24.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. После отражения воздушной атаки на Смоленскую область из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
И подчеркнул, что МЧС на месте ликвидируют последствия.
В ночь на субботу Смоленская область была атакована беспилотниками. После отражения атаки из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.
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