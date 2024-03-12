Рейтинг@Mail.ru
Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240312/ataka-na-obekt-tek-v-orle---zhiteley-sosednikh-domov-evakuirovali-1135574410.html
Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали
Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали
В Орле после беспилотной атаки на объект топливно-энергетического комплекса эвакуированы 17 человек из двух соседних многоэтажек, сообщил в своем... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T07:47
2024-03-12T08:35
орел
юрий парахин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128295085_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_92c90cbc4e0398cc6a65f004b26c4b24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Орле после беспилотной атаки на объект топливно-энергетического комплекса эвакуированы 17 человек из двух соседних многоэтажек, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юрий Парахин.В ночь на вторник в Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса.Данных о пострадавших нет, добавил он. Сейчас возле жилых домов дежурят сотрудники администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще кого-либо.Атаке украинских беспилотников в ночь на 12 марта также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В результате атаки на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи. Как сообщает Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов: два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионыДва дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - ГладковДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
орел
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128295085_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_4b6adcf10a4d0d7ecc9becce6f2587b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орел, юрий парахин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали

В Орле после атаки дрона на объект ТЭК эвакуировали жителей двух многоэтажек - власти

07:47 12.03.2024 (обновлено: 08:35 12.03.2024)
 
© РИА Новости КрымМашина полиции
Машина полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Орле после беспилотной атаки на объект топливно-энергетического комплекса эвакуированы 17 человек из двух соседних многоэтажек, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юрий Парахин.
В ночь на вторник в Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса.
"В пункт временного размещения эвакуированы 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием", - сообщил Парахин во вторник утром.
Данных о пострадавших нет, добавил он. Сейчас возле жилых домов дежурят сотрудники администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще кого-либо.
Атаке украинских беспилотников в ночь на 12 марта также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В результате атаки на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.
Как сообщает Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов: два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы
Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков
Двое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
 
ОрелЮрий ПарахинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52"Точка-У" и восемь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
08:43Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп
08:19161 год Вернадскому: где и как в Крыму рождались теории мирового ученого
07:47Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали
07:30Массированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭП
07:2625 беспилотников сбиты ночью над регионами России
07:17Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта во вторник
06:58Удар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка
06:32Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом
06:14Из Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездила
05:56Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 12 марта
23:24Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский
23:07Главные новости Крыма: 11 марта
22:53Замминистра обороны по матобеспечению Кузьменков получил новую должность
22:37Главное за день: 11 марта
22:13"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
21:56Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили
21:35В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов
Лента новостейМолния