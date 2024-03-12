https://crimea.ria.ru/20240312/ataka-na-obekt-tek-v-orle---zhiteley-sosednikh-domov-evakuirovali-1135574410.html

Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали

Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Атака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали

В Орле после беспилотной атаки на объект топливно-энергетического комплекса эвакуированы 17 человек из двух соседних многоэтажек, сообщил в своем... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T07:47

2024-03-12T07:47

2024-03-12T08:35

орел

юрий парахин

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Орле после беспилотной атаки на объект топливно-энергетического комплекса эвакуированы 17 человек из двух соседних многоэтажек, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юрий Парахин.В ночь на вторник в Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса.Данных о пострадавших нет, добавил он. Сейчас возле жилых домов дежурят сотрудники администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще кого-либо.Атаке украинских беспилотников в ночь на 12 марта также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В результате атаки на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти. В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи. Как сообщает Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов: два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионыДва дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - ГладковДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орел, юрий парахин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия