https://crimea.ria.ru/20240312/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-moskvu-i-regiony---chto-izvestno-1135572949.html
Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно
Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно
В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T05:56
2024-03-12T05:56
2024-03-12T06:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщают местные власти.Так, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к столице, разрушений и пострадавших нет.Как сообщил губернатор Орловской области, в результате ночной атаки поврежден объект ТЭК.Также средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем."Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Над Курской областью в течение ночи сбиты пять дронов, сообщил руководитель региона Роман Старовойт. По его данным, атаке подверглись Фатежский, Золотухинский, Курский, Солнцевский и Поныровский районы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Кроме того, система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуостровеУкраинский беспилотник сбит под Петербургом47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, москва, сергей собянин, орел, курская область, тульская область
Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно
Беспилотники ВСУ сбиты над Московской областью и в ряде регионов России
05:56 12.03.2024 (обновлено: 06:07 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщают местные власти.
Так, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к столице, разрушений и пострадавших нет.
"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
Как сообщил губернатор Орловской области, в результате ночной атаки поврежден объект ТЭК.
"В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", - сообщил руководитель области в своем ТГ-канале.
Также средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем.
"Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Над Курской областью в течение ночи сбиты пять дронов, сообщил руководитель региона Роман Старовойт. По его данным, атаке подверглись Фатежский, Золотухинский, Курский, Солнцевский и Поныровский районы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
В Белгородской области беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, повреждены линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Обошлось без пострадавших. К ликвидации последствий аварийные и оперативные службы приступят после согласования с Министерством обороны, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
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