https://crimea.ria.ru/20240312/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-moskvu-i-regiony---chto-izvestno-1135572949.html

Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно

Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Ночная атака беспилотников на Москву и регионы - что известно

В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T05:56

2024-03-12T05:56

2024-03-12T06:07

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости сво

москва

сергей собянин

орел

курская область

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420454_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_8c0a9fd4d83621f596faf34f6debd351.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщают местные власти.Так, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к столице, разрушений и пострадавших нет.Как сообщил губернатор Орловской области, в результате ночной атаки поврежден объект ТЭК.Также средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем."Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Над Курской областью в течение ночи сбиты пять дронов, сообщил руководитель региона Роман Старовойт. По его данным, атаке подверглись Фатежский, Золотухинский, Курский, Солнцевский и Поныровский районы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Кроме того, система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуостровеУкраинский беспилотник сбит под Петербургом47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие

москва

орел

курская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, москва, сергей собянин, орел, курская область, тульская область