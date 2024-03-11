https://crimea.ria.ru/20240311/v-krymu-otvetili-na-ugrozu-kieva-provesti-boevuyu-operatsiyu-na-poluostrove-1135563803.html

В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове

В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове - РИА Новости Крым, 11.03.2024

В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове

Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* о подготовке боевой операции в Крыму является частью информационной кампании по поддержанию... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T18:23

2024-03-11T18:23

2024-03-11T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* о подготовке боевой операции в Крыму является частью информационной кампании по поддержанию интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель парламента республики Владимир Константинов.По мнению председателя Госсовета Крыма, период нахождения Владимира Зеленского и его команды у власти неотвратимо заканчивается, и они изо всех сил пытаются удержаться у руля.Буданов* ранее заявил, что украинская военная разведка готовит "серьезную операцию" в Крыму.Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровПольский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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