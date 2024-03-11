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В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове
В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове - РИА Новости Крым, 11.03.2024
В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове
Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* о подготовке боевой операции в Крыму является частью информационной кампании по поддержанию... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T18:23
2024-03-11T18:24
эксклюзивы риа новости крым
крым
владимир константинов
безопасность республики крым и севастополя
общество
мнения
государственный совет рк (госсовет)
кирилл буданов*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* о подготовке боевой операции в Крыму является частью информационной кампании по поддержанию интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель парламента республики Владимир Константинов.По мнению председателя Госсовета Крыма, период нахождения Владимира Зеленского и его команды у власти неотвратимо заканчивается, и они изо всех сил пытаются удержаться у руля.Буданов* ранее заявил, что украинская военная разведка готовит "серьезную операцию" в Крыму.Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровПольский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, общество, мнения, государственный совет рк (госсовет), кирилл буданов*, атаки всу на крым
В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове

Константинов назвал угрозу Буданова* провести боевую операцию в Крыму информационным шумом

18:23 11.03.2024 (обновлено: 18:24 11.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* о подготовке боевой операции в Крыму является частью информационной кампании по поддержанию интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Киевский режим, как правило, пытается устроить нам гадости безо всякого предупреждения. Различные публичные высказывания на этот счет – это попытка привлечь внимание и не допустить того, чтобы украинская повестка ушла на второй план. К тому же, киевский режим на фоне поражений на фронте старается как-то подпитывать украинское общество мнимыми надеждами", – сказал Константинов.
По мнению председателя Госсовета Крыма, период нахождения Владимира Зеленского и его команды у власти неотвратимо заканчивается, и они изо всех сил пытаются удержаться у руля.
"Многие украинские политики уже ушли на задний план. Различные тягнибоки, яценюки, луценки – они уже просто исчезли. Уходит и эпоха Зеленского. Его команда изо всех сил пытается удержаться на плаву, но их ждет печальная судьба", – добавил он.
Буданов* ранее заявил, что украинская военная разведка готовит "серьезную операцию" в Крыму.
Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымВладимир КонстантиновБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоМненияГосударственный совет РК (Госсовет)Кирилл Буданов*Атаки ВСУ на Крым
 
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