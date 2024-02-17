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Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли
Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли
Украина не только не вернет Крым, но и рискует потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T16:47
2024-02-17T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Украина не только не вернет Крым, но и рискует потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.Генерал отметил, что "на данный момент российская армия обладает стратегическим преимуществом и инициативой".В феврале президент Польши Анджей Дуда в интервью на YouTube-канале Kanal Zero сказал, что сомневается в возможности Украины вернуть себе территории Крыма. Он также заявил, что полуостров обладает особым значением для Российской Федерации, так как он на протяжении длительного времени входил в состав государства.Целый ряд европейских политиков, несмотря на официальную позицию их властей, признают российский статус Крымского полуострова. Это неоднократно признавала глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилс Андрейс Элксниньш, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и многие другие.В конце прошлого года это признали и в США. Республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси отметила, что Украина не сможет победить Россию и вернуть себе контроль над Крымским полуостровом. Более того, по ее мнению, финансировать Киев в конфликте с Россией является предосудительным поступком. Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за то, чтобы Крымский полуостров стал российским регионом. Киев по-прежнему считает Крым украинской временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о КрымеСлова Дуды о Крыме стали шоком для Киева - политик"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева
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Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли
Украине не вернет Крым, но рискует потерять еще больше территорий – польский генерал
16:47 17.02.2024 (обновлено: 17:03 17.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым.
Украина не только не вернет Крым, но и рискует потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.
Генерал отметил, что "на данный момент российская армия обладает стратегическим преимуществом и инициативой".
"На мой взгляд, с военной точки зрения шансов вернуть Крым военным путем у Украины на данный момент нет. Потому что перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдаленной ввиду того, что происходит на фронте. ", — сказал он.
В феврале президент Польши Анджей Дуда в интервью на YouTube-канале Kanal Zero сказал, что сомневается в возможности Украины вернуть себе территории Крыма. Он также заявил, что полуостров обладает особым значением для Российской Федерации, так как он на протяжении длительного времени входил в состав государства.
Целый ряд европейских политиков, несмотря на официальную позицию их властей, признают российский статус Крымского полуострова. Это неоднократно признавала
глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилс Андрейс Элксниньш
, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
и многие другие.
В конце прошлого года это признали и в США. Республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси отметила, что Украина не сможет победить Россию и вернуть себе контроль над Крымским полуостровом
. Более того, по ее мнению, финансировать Киев в конфликте с Россией является предосудительным поступком.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за то, чтобы Крымский полуостров стал российским регионом. Киев по-прежнему считает Крым украинской временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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