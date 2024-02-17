https://crimea.ria.ru/20240217/polskiy-general-ukraina-ne-vernet-krym-i-riskuet-poteryat-novye-zemli-1135013575.html

Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли

Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли

Украина не только не вернет Крым, но и рискует потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T16:47

2024-02-17T16:47

2024-02-17T17:03

польша

украина

крым

россия

в мире

новости сво

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122565271_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_0c1843efe19a91b846ead5de1fdd3c63.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Украина не только не вернет Крым, но и рискует потерять еще больше территорий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.Генерал отметил, что "на данный момент российская армия обладает стратегическим преимуществом и инициативой".В феврале президент Польши Анджей Дуда в интервью на YouTube-канале Kanal Zero сказал, что сомневается в возможности Украины вернуть себе территории Крыма. Он также заявил, что полуостров обладает особым значением для Российской Федерации, так как он на протяжении длительного времени входил в состав государства.Целый ряд европейских политиков, несмотря на официальную позицию их властей, признают российский статус Крымского полуострова. Это неоднократно признавала глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилс Андрейс Элксниньш, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и многие другие.В конце прошлого года это признали и в США. Республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси отметила, что Украина не сможет победить Россию и вернуть себе контроль над Крымским полуостровом. Более того, по ее мнению, финансировать Киев в конфликте с Россией является предосудительным поступком. Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за то, чтобы Крымский полуостров стал российским регионом. Киев по-прежнему считает Крым украинской временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о КрымеСлова Дуды о Крыме стали шоком для Киева - политик"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева

польша

украина

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, крым, россия, в мире, новости сво, мнения, новости