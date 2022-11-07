https://crimea.ria.ru/20221107/latviyskiy-mer-priznal-krym-rossiyskim-1125256053.html

Латвийский мэр признал Крым российским

Латвийский мэр признал Крым российским - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Латвийский мэр признал Крым российским

Мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России и отказался называть Россию страной-агрессором. РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T08:57

2022-11-07T08:57

2022-11-07T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России и отказался называть Россию страной-агрессором.Политик подчеркнул, что уже не раз обозначал свою позицию по этому вопросу. На что ведущая указала, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией."Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — отметил Элксниньш.Глава латвийского города также высказал мнение, что за кризис на Украине ответственны, в том числе, сам Киев и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".

https://crimea.ria.ru/20221021/na-zapade-uzhe-zhaleyut-chto-srazu-ne-priznali-krym--vitse-premer-rk-1125003991.html

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латвия, крым, российская федерация (россия, рф), в мире, политика