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Латвийский мэр признал Крым российским - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Латвийский мэр признал Крым российским
Латвийский мэр признал Крым российским - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Латвийский мэр признал Крым российским
Мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России и отказался называть Россию страной-агрессором. РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T08:57
2022-11-07T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России и отказался называть Россию страной-агрессором.Политик подчеркнул, что уже не раз обозначал свою позицию по этому вопросу. На что ведущая указала, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией."Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — отметил Элксниньш.Глава латвийского города также высказал мнение, что за кризис на Украине ответственны, в том числе, сам Киев и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".
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латвия, крым, российская федерация (россия, рф), в мире, политика
Латвийский мэр признал Крым российским

Мэр города Даугавпилс в Латвии назвал Крым частью России

08:57 07.11.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбстановка в Крыму после референдума о присоединении к России
Обстановка в Крыму после референдума о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России и отказался называть Россию страной-агрессором.
"Крым является частью Российской Федерации", — заявил он в эфире радио Delfi, отвечая на вопрос о принадлежности полуострова.
Политик подчеркнул, что уже не раз обозначал свою позицию по этому вопросу. На что ведущая указала, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.
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"Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — отметил Элксниньш.
Глава латвийского города также высказал мнение, что за кризис на Украине ответственны, в том числе, сам Киев и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".
 
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