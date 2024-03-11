https://crimea.ria.ru/20240311/budanov-anonsiroval-sereznuyu-operatsiyu-v-krymu-1135556398.html

Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму

Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины готовит "серьезную военную операцию" в Крыму, заявил начальник ведомства Кирилл Буданов. Его слова приводит РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T14:05

2024-03-11T14:05

2024-03-11T14:05

безопасность республики крым и севастополя

кирилл буданов*

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины готовит "серьезную военную операцию" в Крыму, заявил начальник ведомства Кирилл Буданов. Его слова приводит Telegram-канал ГУР.По его словам, все действия украинских военных в районе Черного моря в 2022-2023 годах "были связаны одним стратегическим замыслом".В феврале Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. По его словам, диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы киевского режима в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровПольский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по КрымуЧем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США

https://crimea.ria.ru/20240302/v-germanii-priznali-podlinnost-zapisi-peregovorov-ob-udarakh-po-krymu-1135356564.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), крым, новости, новости сво, украина, россия