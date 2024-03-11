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Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму
Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины готовит "серьезную военную операцию" в Крыму, заявил начальник ведомства Кирилл Буданов. Его слова приводит РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T14:05
2024-03-11T14:05
безопасность республики крым и севастополя
кирилл буданов*
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины готовит "серьезную военную операцию" в Крыму, заявил начальник ведомства Кирилл Буданов. Его слова приводит Telegram-канал ГУР.По его словам, все действия украинских военных в районе Черного моря в 2022-2023 годах "были связаны одним стратегическим замыслом".В феврале Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. По его словам, диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы киевского режима в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровПольский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по КрымуЧем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США
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Новости
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безопасность республики крым и севастополя, кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), крым, новости, новости сво, украина, россия
Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму

Глава военный разведки Украины Буданов* заявил о подготовке "серьезной операции" в Крыму

14:05 11.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины готовит "серьезную военную операцию" в Крыму, заявил начальник ведомства Кирилл Буданов. Его слова приводит Telegram-канал ГУР.
"Наши действия в Черном море – это подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда", - сказал Буданов*.
По его словам, все действия украинских военных в районе Черного моря в 2022-2023 годах "были связаны одним стратегическим замыслом".
В феврале Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. По его словам, диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы киевского режима в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКирилл Буданов*Главное управление разведки Украины (ГУР)КрымНовостиНовости СВОУкраинаРоссия
 
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