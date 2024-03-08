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Чем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Чем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США
Чем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Чем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США
Использование немецких ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту станет актом войны Германии против России и может спровоцировать глобальный ядерный конфликт... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T10:19
2024-03-08T10:20
сша
германия
крымский мост
в мире
скотт риттер
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Использование немецких ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту станет актом войны Германии против России и может спровоцировать глобальный ядерный конфликт. Такое мнение высказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.По словам Риттера, такие действия Берлина могут втянуть США в конфликт с Россией, который рискует перерасти в "глобальную ядерную войну". В этой связи на историю с опубликованием записи разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту должна быть в центре внимания всего мирового сообщества, уверен бывший американский разведчик.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих.Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия Taurus, а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту. В 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD.Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – экспертМИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках TaurusПланы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом – политик
https://crimea.ria.ru/20240303/germaniya-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-zayavil-medvedev-1135376257.html
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РИА Новости Крым
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сша, германия, крымский мост, в мире, скотт риттер, мнения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, бундесвер, новости
Чем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США

Удары ракетами Taurus по Крымскому мосту могут спровоцировать глобальную войну – Риттер

10:19 08.03.2024 (обновлено: 10:20 08.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Использование немецких ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту станет актом войны Германии против России и может спровоцировать глобальный ядерный конфликт. Такое мнение высказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.
"Немецкие офицеры говорят об использовании ракет Taurus против России, и не только против России, а чтобы нанести удар по гражданскому объекты – Крымскому мосту... По факту это акт войны", – сказал эксперт.
По словам Риттера, такие действия Берлина могут втянуть США в конфликт с Россией, который рискует перерасти в "глобальную ядерную войну". В этой связи на историю с опубликованием записи разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту должна быть в центре внимания всего мирового сообщества, уверен бывший американский разведчик.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих.
Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия Taurus, а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту. В 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD.
Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".
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