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В Германии признали подлинность записи переговоров об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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В Германии признали подлинность записи переговоров об ударах по Крыму
В Германии признали подлинность записи переговоров об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 02.03.2024
В Германии признали подлинность записи переговоров об ударах по Крыму
Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер признал... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T12:46
2024-03-02T12:53
германия
крымский мост
в мире
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер признал подлинность записи переговоров высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt."Родерих Кизеветтер считает сообщения о прослушивании разговоров достоверными... Разговор между офицерами бундесвера, судя по всему, "был намеренно слит в сеть", поскольку канцлер (Олаф - ред.) Шольц оказывается под растущим общественным давлением с требованием поставить ракеты Taurus на Украину", - пишет издание со ссылкой на Кизеветтера."Если эта история окажется правдой, это будет весьма проблематичный процесс. Возникает вопрос, является ли это разовым событием или проблемой структурной безопасности", — заявил председатель Комитета парламентского контроля Бундестага редакционной сети Германии (RND) изданию.При этом журнал Spiegel сообщает об опасении минобороны Германии, что могла произойти утечка большего объема информации, а не одного только опубликованного фрагмента переговоров немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту,Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК. Разговор состоялся 19 февраля. Его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". На 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, "немцы снова превратились в заклятых врагов". Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост ракетами Taurus - переводПереговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики ЗападаСимоньян обнародовала диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост
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германия, крымский мост, в мире, безопасность республики крым и севастополя, россия, политика, новости
В Германии признали подлинность записи переговоров об ударах по Крыму

В ФРГ опасаются утечки остальных переговоров после перехвата слов об ударах по Крыму - СМИ

12:46 02.03.2024 (обновлено: 12:53 02.03.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер признал подлинность записи переговоров высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
"Родерих Кизеветтер считает сообщения о прослушивании разговоров достоверными... Разговор между офицерами бундесвера, судя по всему, "был намеренно слит в сеть", поскольку канцлер (Олаф - ред.) Шольц оказывается под растущим общественным давлением с требованием поставить ракеты Taurus на Украину", - пишет издание со ссылкой на Кизеветтера.
"Если эта история окажется правдой, это будет весьма проблематичный процесс. Возникает вопрос, является ли это разовым событием или проблемой структурной безопасности", — заявил председатель Комитета парламентского контроля Бундестага редакционной сети Германии (RND) изданию.
При этом журнал Spiegel сообщает об опасении минобороны Германии, что могла произойти утечка большего объема информации, а не одного только опубликованного фрагмента переговоров немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту,
"В Минобороны (Германии — ред.) встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры", — указало издание со ссылкой на источники.
Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК. Разговор состоялся 19 февраля. Его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". На 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, "немцы снова превратились в заклятых врагов". Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".
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