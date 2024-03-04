https://crimea.ria.ru/20240304/rakety-taurus-ili-ustanovki-dlya-ikh-zapuska-uzhe-na-ukraine--ekspert-1135405072.html
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт
История не раз доказывала, что Запад, в частности Германия, понимает только силу, а потому ни единому слову, сказанному там сегодня о ракетах Taurus для Киева,... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T19:27
2024-03-04T19:27
2024-03-04T19:27
ракеты taurus
радио "спутник в крыму"
юрий светов
мнения
россия
германия
поставки западного оружия украине
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Юрий Светов о скандале с опубликованием разговора немецких военных
Юрий Светов о скандале с опубликованием разговора немецких военных
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. История не раз доказывала, что Запад, в частности Германия, понимает только силу, а потому ни единому слову, сказанному там сегодня о ракетах Taurus для Киева, верить нельзя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, заявив, что абсолютно уверен, что ракеты или установки для их запуска уже поставлены Киеву.Он подчеркнул, что сейчас Германия – главный спонсор Украины, по крайней мере на то время, пока американцы прекратили финансирование Киева. А потому ни отставка министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, если даже она будет по итогам слушаний в Бундестаге, ни какие-либо "карательные" меры в отношении офицеров бундесвера, запись разговора которых была опубликована, не изменят вектора ФРГ."И когда говорят, что Шольц (Олаф, канцлер Германии – ред.) этому противится – он также противился поставкам танков Leopard", – отметил Светов.Эксперт добавил, что истинные намерения Германии и ее настоящее лицо отчетливо демонстрирует политика государства, направленная в том числе на детскую аудиторию.По его убеждению, рассуждать о поступках Германии и переводить разговоры с ней в плоскость морали нельзя, что уже не раз доказывала история."Мы все в плоскость морали пытаемся перевести: ну как так, Германия подписывала соглашение "2+4", давала обязательства. Это мы помним. Они совершенно не помнят. Я вообще не исключаю, что, обсуждая эти планы о поставках и как ракеты будут там действовать, они подняли старые планы гитлеровского Вермахта, операции внимательно изучили", – поделился мнением эксперт.В этой связи то, о чем заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия недружественного Запада в отношении России, является единственно правильным ответом, уверен он.Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя аудиозапись офицеров бундесвера, заявил, что Германия готовится к войне с Россией. 1 марта главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждали поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus и нанесение ударов по Крымскому мосту.Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, сообщил, что часть данных из разговора была секретной. Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, комментируя запись, назвал планы Германии безрассудством.В Кремле назвали разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком.
https://crimea.ria.ru/20240304/mid-potreboval-ot-posla-frg-razyasneniy-o-vozmozhnykh-postavkakh-taurus-1135403592.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ракеты taurus, юрий светов, мнения, россия, германия, поставки западного оружия украине
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже находятся на Украине – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым.
История не раз доказывала, что Запад, в частности Германия, понимает только силу, а потому ни единому слову, сказанному там сегодня о ракетах Taurus для Киева, верить нельзя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, журналист Юрий Светов, заявив, что абсолютно уверен, что ракеты или установки для их запуска уже поставлены Киеву.
"Я скажу свою точку зрения. На протяжении последних двух лет, когда говорят о том, что мы будем поставлять то, иное или третье, пятое, десятое – оно уже есть на Украине. Я твердо убежден, что ракеты Taurus или установки для их запуска уже привезены на Украину", – сказал Светов.
Он подчеркнул, что сейчас Германия – главный спонсор Украины, по крайней мере на то время, пока американцы прекратили финансирование Киева. А потому ни отставка министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, если даже она будет по итогам слушаний в Бундестаге, ни какие-либо "карательные" меры в отношении офицеров бундесвера, запись разговора которых была опубликована, не изменят вектора ФРГ.
"И когда говорят, что Шольц (Олаф, канцлер Германии – ред.) этому противится – он также противился поставкам танков Leopard", – отметил Светов.
Эксперт добавил, что истинные намерения Германии и ее настоящее лицо отчетливо демонстрирует политика государства, направленная в том числе на детскую аудиторию.
"Еще потрясающая вещь! ZDF – государственное немецкое телевидение – показало мультфильм для детей, в котором ракеты Taurus, Storm Shadow и SCALP между собой обсуждают этот вопрос и смеются над Taurus: почему он не летит на Украину. А мы удивляемся (относительно – ред.) офицеров, которые выучены в Соединенных Штатах и постоянно находятся с США в тесной связи", – поделился впечатлениями Светов.
По его убеждению, рассуждать о поступках Германии и переводить разговоры с ней в плоскость морали нельзя, что уже не раз доказывала история.
"Мы все в плоскость морали пытаемся перевести: ну как так, Германия подписывала соглашение "2+4", давала обязательства. Это мы помним. Они совершенно не помнят. Я вообще не исключаю, что, обсуждая эти планы о поставках и как ракеты будут там действовать, они подняли старые планы гитлеровского Вермахта, операции внимательно изучили", – поделился мнением эксперт.
В этой связи то, о чем заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия недружественного Запада в отношении России, является единственно правильным ответом, уверен он.
"Вот то, что сказал президент в своем послании, что нам есть чем ответить, только к этому могут прислушаться. Они понимают только силу", – заключил эксперт.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев
, комментируя аудиозапись офицеров бундесвера, заявил, что Германия готовится к войне с Россией.
1 марта главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждали поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus и нанесение ударов по Крымскому мосту.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил
, что в стране в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, сообщил, что часть данных из разговора была секретной.
Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, комментируя запись
, назвал планы Германии безрассудством.
В Кремле
назвали разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком.