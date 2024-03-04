https://crimea.ria.ru/20240304/rakety-taurus-ili-ustanovki-dlya-ikh-zapuska-uzhe-na-ukraine--ekspert-1135405072.html

Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт

Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт

История не раз доказывала, что Запад, в частности Германия, понимает только силу, а потому ни единому слову, сказанному там сегодня о ракетах Taurus для Киева,... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T19:27

2024-03-04T19:27

2024-03-04T19:27

ракеты taurus

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

россия

германия

поставки западного оружия украине

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Юрий Светов о скандале с опубликованием разговора немецких военных Юрий Светов о скандале с опубликованием разговора немецких военных audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. История не раз доказывала, что Запад, в частности Германия, понимает только силу, а потому ни единому слову, сказанному там сегодня о ракетах Taurus для Киева, верить нельзя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, заявив, что абсолютно уверен, что ракеты или установки для их запуска уже поставлены Киеву.Он подчеркнул, что сейчас Германия – главный спонсор Украины, по крайней мере на то время, пока американцы прекратили финансирование Киева. А потому ни отставка министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, если даже она будет по итогам слушаний в Бундестаге, ни какие-либо "карательные" меры в отношении офицеров бундесвера, запись разговора которых была опубликована, не изменят вектора ФРГ."И когда говорят, что Шольц (Олаф, канцлер Германии – ред.) этому противится – он также противился поставкам танков Leopard", – отметил Светов.Эксперт добавил, что истинные намерения Германии и ее настоящее лицо отчетливо демонстрирует политика государства, направленная в том числе на детскую аудиторию.По его убеждению, рассуждать о поступках Германии и переводить разговоры с ней в плоскость морали нельзя, что уже не раз доказывала история."Мы все в плоскость морали пытаемся перевести: ну как так, Германия подписывала соглашение "2+4", давала обязательства. Это мы помним. Они совершенно не помнят. Я вообще не исключаю, что, обсуждая эти планы о поставках и как ракеты будут там действовать, они подняли старые планы гитлеровского Вермахта, операции внимательно изучили", – поделился мнением эксперт.В этой связи то, о чем заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия недружественного Запада в отношении России, является единственно правильным ответом, уверен он.Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя аудиозапись офицеров бундесвера, заявил, что Германия готовится к войне с Россией. 1 марта главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждали поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus и нанесение ударов по Крымскому мосту.Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, сообщил, что часть данных из разговора была секретной. Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, комментируя запись, назвал планы Германии безрассудством.В Кремле назвали разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком.

https://crimea.ria.ru/20240304/mid-potreboval-ot-posla-frg-razyasneniy-o-vozmozhnykh-postavkakh-taurus-1135403592.html

россия

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты taurus, юрий светов, мнения, россия, германия, поставки западного оружия украине