Рейтинг@Mail.ru
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240304/rakety-taurus-ili-ustanovki-dlya-ikh-zapuska-uzhe-na-ukraine--ekspert-1135405072.html
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт
История не раз доказывала, что Запад, в частности Германия, понимает только силу, а потому ни единому слову, сказанному там сегодня о ракетах Taurus для Киева,... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T19:27
2024-03-04T19:27
ракеты taurus
радио "спутник в крыму"
юрий светов
мнения
россия
германия
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135159797_0:247:3202:2048_1920x0_80_0_0_af28410f1e9b45e972debbd489fa56b3.jpg
Юрий Светов о скандале с опубликованием разговора немецких военных
Юрий Светов о скандале с опубликованием разговора немецких военных
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. История не раз доказывала, что Запад, в частности Германия, понимает только силу, а потому ни единому слову, сказанному там сегодня о ракетах Taurus для Киева, верить нельзя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, заявив, что абсолютно уверен, что ракеты или установки для их запуска уже поставлены Киеву.Он подчеркнул, что сейчас Германия – главный спонсор Украины, по крайней мере на то время, пока американцы прекратили финансирование Киева. А потому ни отставка министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, если даже она будет по итогам слушаний в Бундестаге, ни какие-либо "карательные" меры в отношении офицеров бундесвера, запись разговора которых была опубликована, не изменят вектора ФРГ."И когда говорят, что Шольц (Олаф, канцлер Германии – ред.) этому противится – он также противился поставкам танков Leopard", – отметил Светов.Эксперт добавил, что истинные намерения Германии и ее настоящее лицо отчетливо демонстрирует политика государства, направленная в том числе на детскую аудиторию.По его убеждению, рассуждать о поступках Германии и переводить разговоры с ней в плоскость морали нельзя, что уже не раз доказывала история."Мы все в плоскость морали пытаемся перевести: ну как так, Германия подписывала соглашение "2+4", давала обязательства. Это мы помним. Они совершенно не помнят. Я вообще не исключаю, что, обсуждая эти планы о поставках и как ракеты будут там действовать, они подняли старые планы гитлеровского Вермахта, операции внимательно изучили", – поделился мнением эксперт.В этой связи то, о чем заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия недружественного Запада в отношении России, является единственно правильным ответом, уверен он.Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя аудиозапись офицеров бундесвера, заявил, что Германия готовится к войне с Россией. 1 марта главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждали поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus и нанесение ударов по Крымскому мосту.Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, сообщил, что часть данных из разговора была секретной. Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, комментируя запись, назвал планы Германии безрассудством.В Кремле назвали разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком.
https://crimea.ria.ru/20240304/mid-potreboval-ot-posla-frg-razyasneniy-o-vozmozhnykh-postavkakh-taurus-1135403592.html
россия
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135159797_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be28416ed6afabb69df1e7cada857e91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ракеты taurus, юрий светов, мнения, россия, германия, поставки западного оружия украине
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт

Ракеты Taurus или установки для их запуска уже находятся на Украине – эксперт

19:27 04.03.2024
 
© THOMAS COEX / AFPНаправляющая ракета наземной мишени KEPD 350 производства шведско-немецкой компании Taurus
Направляющая ракета наземной мишени KEPD 350 производства шведско-немецкой компании Taurus
© THOMAS COEX / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. История не раз доказывала, что Запад, в частности Германия, понимает только силу, а потому ни единому слову, сказанному там сегодня о ракетах Taurus для Киева, верить нельзя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, заявив, что абсолютно уверен, что ракеты или установки для их запуска уже поставлены Киеву.
Юрий Светов о скандале с опубликованием разговора немецких военных
19:27

"Я скажу свою точку зрения. На протяжении последних двух лет, когда говорят о том, что мы будем поставлять то, иное или третье, пятое, десятое – оно уже есть на Украине. Я твердо убежден, что ракеты Taurus или установки для их запуска уже привезены на Украину", – сказал Светов.

Он подчеркнул, что сейчас Германия – главный спонсор Украины, по крайней мере на то время, пока американцы прекратили финансирование Киева. А потому ни отставка министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, если даже она будет по итогам слушаний в Бундестаге, ни какие-либо "карательные" меры в отношении офицеров бундесвера, запись разговора которых была опубликована, не изменят вектора ФРГ.
"И когда говорят, что Шольц (Олаф, канцлер Германии – ред.) этому противится – он также противился поставкам танков Leopard", – отметил Светов.
Эксперт добавил, что истинные намерения Германии и ее настоящее лицо отчетливо демонстрирует политика государства, направленная в том числе на детскую аудиторию.

"Еще потрясающая вещь! ZDF – государственное немецкое телевидение – показало мультфильм для детей, в котором ракеты Taurus, Storm Shadow и SCALP между собой обсуждают этот вопрос и смеются над Taurus: почему он не летит на Украину. А мы удивляемся (относительно – ред.) офицеров, которые выучены в Соединенных Штатах и постоянно находятся с США в тесной связи", – поделился впечатлениями Светов.

По его убеждению, рассуждать о поступках Германии и переводить разговоры с ней в плоскость морали нельзя, что уже не раз доказывала история.
"Мы все в плоскость морали пытаемся перевести: ну как так, Германия подписывала соглашение "2+4", давала обязательства. Это мы помним. Они совершенно не помнят. Я вообще не исключаю, что, обсуждая эти планы о поставках и как ракеты будут там действовать, они подняли старые планы гитлеровского Вермахта, операции внимательно изучили", – поделился мнением эксперт.
В этой связи то, о чем заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия недружественного Запада в отношении России, является единственно правильным ответом, уверен он.
"Вот то, что сказал президент в своем послании, что нам есть чем ответить, только к этому могут прислушаться. Они понимают только силу", – заключил эксперт.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя аудиозапись офицеров бундесвера, заявил, что Германия готовится к войне с Россией.
1 марта главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждали поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus и нанесение ударов по Крымскому мосту.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, сообщил, что часть данных из разговора была секретной.
Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, комментируя запись, назвал планы Германии безрассудством.
В Кремле назвали разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
18:07
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus
 
Радио "Спутник в Крыму"Ракеты TaurusЮрий СветовМненияРоссияГерманияПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины
19:48В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных
19:27Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт
19:01Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера
18:56В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных
18:48Как работает и какие вопросы решает в Крыму фонд "Защитники Отчества"
18:37ФСБ возбудила дело о диверсии после взрыва на ж/д переезде под Самарой
18:07МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus
17:48Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе
17:32Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе
17:13В Крыму в среду проверят систему оповещения
16:54В Севастополе осуждены полицейские из группы черных риелторов
16:28Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев
16:04Хорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки
15:49Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА
15:37В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту
15:31Бессильная злоба: эксперт о признании ГУР Украины подрыва железной дороги
15:21Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли
15:08Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек
14:51За блэкаут ответят: возмещения ущерба могут потребовать все крымчане
Лента новостейМолния