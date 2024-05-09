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Праздничных салютов в Крыму и Севастополе в День Победы не будет

Праздничных салютов в Крыму и Севастополе в День Победы не будет - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Праздничных салютов в Крыму и Севастополе в День Победы не будет

В Крыму и Севастополе не будет праздничных салютов в честь Дня Победы в связи с действующим в регионах высоким уровнем террористической опасности. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T13:48

2024-05-09T13:48

2024-05-09T13:58

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

керчь

новости крыма

праздники и памятные даты

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе не будет праздничных салютов в честь Дня Победы в связи с действующим в регионах высоким уровнем террористической опасности. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев также отметил, что в Севастополе не будет праздничного салюта в связи с действием "желтого" уровня террористической опасности.Ранее Telegram-канал Минобороны России опубликовал приказ и.о. министра обороны РФ Сергея Шойгу о проведении 9 мая праздничных салютов с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

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2024

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