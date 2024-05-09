Праздничных салютов в Крыму и Севастополе в День Победы не будет
В Крыму и Севастополе праздничные салюты в День Победы проводиться не будут – власти
13:48 09.05.2024 (обновлено: 13:58 09.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование Дня Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе не будет праздничных салютов в честь Дня Победы в связи с действующим в регионах высоким уровнем террористической опасности. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор города Михаил Развожаев.
"В связи с действием в ряде муниципальных образований и на объектах Республики Крым высокого "желтого" уровня террористической опасности праздничные салюты 9 мая 2024 года с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации на территории республики проводиться не будут", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Развожаев также отметил, что в Севастополе не будет праздничного салюта в связи с действием "желтого" уровня террористической опасности.
"Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению", - добавил он.
Ранее Telegram-канал Минобороны России опубликовал приказ и.о. министра обороны РФ Сергея Шойгу о проведении 9 мая праздничных салютов с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.