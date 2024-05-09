https://crimea.ria.ru/20240509/vystavka-legendarnoy-kartiny-aleksandra-deyneki-otkrylas-v-sevastopole-1137164032.html

Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в Севастополе

Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в Севастополе

В художественном музее им. М.П. Крошицкого в Севастополе открылась выставка картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя", которую привезли к празднику из... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T14:48

2024-05-09T14:48

2024-05-09T14:48

80 лет освобождения крыма

севастополь

общество

выставка

сергей кириенко

михаил развожаев

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В художественном музее им. М.П. Крошицкого в Севастополе открылась выставка картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя", которую привезли к празднику из Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в правительстве города.Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил церемонию открытия выставки. Он отметил, что сегодня севастопольцы проявляют такое же мужество и героизм, защищая Родину на передовой. Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, севастопольцы и гости могут увидеть картину картину в течение двух месяцев. "К настоящему времени мы окончательно завершили техническую наладку отреставрированного художественного музея. Имя Михаила Павловича Крошицкого, которое носит музей, тоже неразрывно связано с обороной города: именно он спас произведения искусства, эвакуировав их во время Великой Отечественной войны", - сказал Михаил Развожаев.Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сделал акцент на высокой духовности картины "Оборона Севастополя".9 мая экскурсии пройдут в 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00. А 10,11 и 12 мая экскурсии будут проходить в начале каждого часа с 11:00 до 17:00 для групп от 15 человек. Посетить экспозицию можно бесплатно. Картина "Оборона Севастополя" считается одним из самых значимых батальных произведений XX века. Художник написал полотно "Оборона Севастополя" размером 2×4 метра и уже осенью 1942 года выставил его в Третьяковской галерее на выставке "Великая Отечественная война". Художник создал одну из самых драматических работ всего советского искусства того времени — скорбную и величественную героическую эпопею о подвиге защитников Севастополя.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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