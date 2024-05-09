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Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в Севастополе
Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в Севастополе
В художественном музее им. М.П. Крошицкого в Севастополе открылась выставка картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя", которую привезли к празднику из... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T14:48
2024-05-09T14:48
80 лет освобождения крыма
севастополь
общество
выставка
сергей кириенко
михаил развожаев
тихон шевкунов
искусство
культура
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В художественном музее им. М.П. Крошицкого в Севастополе открылась выставка картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя", которую привезли к празднику из Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в правительстве города.Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил церемонию открытия выставки. Он отметил, что сегодня севастопольцы проявляют такое же мужество и героизм, защищая Родину на передовой. Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, севастопольцы и гости могут увидеть картину картину в течение двух месяцев. "К настоящему времени мы окончательно завершили техническую наладку отреставрированного художественного музея. Имя Михаила Павловича Крошицкого, которое носит музей, тоже неразрывно связано с обороной города: именно он спас произведения искусства, эвакуировав их во время Великой Отечественной войны", - сказал Михаил Развожаев.Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сделал акцент на высокой духовности картины "Оборона Севастополя".9 мая экскурсии пройдут в 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00. А 10,11 и 12 мая экскурсии будут проходить в начале каждого часа с 11:00 до 17:00 для групп от 15 человек. Посетить экспозицию можно бесплатно. Картина "Оборона Севастополя" считается одним из самых значимых батальных произведений XX века. Художник написал полотно "Оборона Севастополя" размером 2×4 метра и уже осенью 1942 года выставил его в Третьяковской галерее на выставке "Великая Отечественная война". Художник создал одну из самых драматических работ всего советского искусства того времени — скорбную и величественную героическую эпопею о подвиге защитников Севастополя.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, общество, выставка, сергей кириенко, михаил развожаев, тихон шевкунов, искусство , культура, новости крыма, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в Севастополе

Выставка картины Дейнеки "Освобождение Севастополя" открылась в музее Крошицкого

14:48 09.05.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВ художественном музее им. М.П. Крошицкого открылась выставка картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя"
В художественном музее им. М.П. Крошицкого открылась выставка картины Александра Дейнеки Оборона Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В художественном музее им. М.П. Крошицкого в Севастополе открылась выставка картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя", которую привезли к празднику из Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в правительстве города.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил церемонию открытия выставки. Он отметил, что сегодня севастопольцы проявляют такое же мужество и героизм, защищая Родину на передовой.
"Картина Александра Дейнеки — это символ непоколебимой стойкости защитников Севастополя. Художник написал ее в 1942 году, за два года до освобождения города, за три года до Великой Победы. Но когда смотришь на картину, на лица героев-защитников Севастополя — ни секунды сомнений в победе", - сказал Сергей Кириенко.
Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, севастопольцы и гости могут увидеть картину картину в течение двух месяцев.
"К настоящему времени мы окончательно завершили техническую наладку отреставрированного художественного музея. Имя Михаила Павловича Крошицкого, которое носит музей, тоже неразрывно связано с обороной города: именно он спас произведения искусства, эвакуировав их во время Великой Отечественной войны", - сказал Михаил Развожаев.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сделал акцент на высокой духовности картины "Оборона Севастополя".
"На полотне "Оборона Севастополя" мы видим битву титанов света и не менее сильных, но обреченных на поражение адептов тьмы. Эта духовная реальность проходит через все его творчество. Я очень рад за нашу севастопольскую молодежь, которая увидит эту картину и поймет заложенные в нее смыслы", - сказал владыка Тихон.
9 мая экскурсии пройдут в 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00. А 10,11 и 12 мая экскурсии будут проходить в начале каждого часа с 11:00 до 17:00 для групп от 15 человек. Посетить экспозицию можно бесплатно.
Картина "Оборона Севастополя" считается одним из самых значимых батальных произведений XX века. Художник написал полотно "Оборона Севастополя" размером 2×4 метра и уже осенью 1942 года выставил его в Третьяковской галерее на выставке "Великая Отечественная война". Художник создал одну из самых драматических работ всего советского искусства того времени — скорбную и величественную героическую эпопею о подвиге защитников Севастополя.
 
80 лет освобождения КрымаСевастопольОбществоВыставкаСергей КириенкоМихаил РазвожаевТихон ШевкуновИскусствоКультураНовости КрымаКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война
 
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