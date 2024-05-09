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Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС

Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст свои результаты. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T15:48

2024-05-09T15:48

2024-05-09T15:48

владимир путин (политик)

куба

россия

еаэс

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст свои результаты.Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Ранее в четверг Бермудес вместе с Путиным принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.Мигель Диас-Канель Бермудес отметил, что Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы.Накануне на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент РФ заявил, что объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – до 923 миллиардов долларов.Также российский лидер подчеркнул, что ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций. Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата.Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, отметил президент РФ. Также российский лидер отметил хороший темп роста объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС.8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), куба, россия, еаэс, в мире