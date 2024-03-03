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Часть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретной - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Часть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретной
Часть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретной - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Часть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретной
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T19:33
2024-03-03T20:17
новости
борис писториус
германия
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.Также Писториус заявил, что часть информации не предназначалась для широких кругов.Глава военного ведомства Германии добавил, что на записи высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы. По его словам, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине.Также министр обороны Германии заявил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме опубликованной в пятницу записи беседы немецких военных."На текущий момент мне неизвестно более ни о каких утечках с прослушкой телефонных разговоров", – цитирует Писториуса РИА Новости.Расшифровка соответствующего разговора начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектора BBC бундесвера Герхартц и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту ранее была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц позже заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецких офицеров ждет трибунал – депутат ГосдумыГермания готовится к войне с Россией, заявил Медведев
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60
новости, борис писториус, германия, политика, в мире, россия, бундесвер
Часть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретной

Часть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретной – минобороны ФРГ

19:33 03.03.2024 (обновлено: 20:17 03.03.2024)
 
© RONNY HARTMANN / AFPМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус
© RONNY HARTMANN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.

"Пока нет окончательных результатов (проверки ред.). Рассчитываю на то, что они появятся в течение первых дней следующей недели", цитирует Писториуса РИА Новости.

Также Писториус заявил, что часть информации не предназначалась для широких кругов.

"Ясно, что большая часть озвученной в этом разговоре информации была ранее обнародована в публичных дискуссиях. При этом, этого нельзя сказать о другой части информации", – цитирует Писториуса РИА Новости.

Глава военного ведомства Германии добавил, что на записи высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы. По его словам, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине.
Также министр обороны Германии заявил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме опубликованной в пятницу записи беседы немецких военных.
"На текущий момент мне неизвестно более ни о каких утечках с прослушкой телефонных разговоров", – цитирует Писториуса РИА Новости.
Расшифровка соответствующего разговора начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектора BBC бундесвера Герхартц и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту ранее была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц позже заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.
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