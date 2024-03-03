https://crimea.ria.ru/20240303/nemetskikh-ofitserov-zhdet-tribunal--deputat-gosdumy-1135379947.html

Немецких офицеров ждет трибунал – депутат Госдумы

Немецких офицеров ждет трибунал – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Немецких офицеров ждет трибунал – депутат Госдумы

Власти ФРГ наравне с президентом Украины Владимиром Зеленским неизбежно ответят за пособничество террористическому киевскому режиму в рамках международного... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T16:07

2024-03-03T16:07

2024-03-03T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Власти ФРГ наравне с президентом Украины Владимиром Зеленским неизбежно ответят за пособничество террористическому киевскому режиму в рамках международного трибунала. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов, комментируя расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планируемых ударах по Крымскому мосту.Расшифровка соответствующего разговора начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектора BBC бундесвера Герхартц и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту ранее была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц позже заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".По его мнению, тот факт, что соответствующие материалы были опубликованы, поможет привлечь к ответственности пособников террористического киевского режима.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.Полный эфир с депутатом Госдумы Сергеем Мироновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" в понедельник в 9.30Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевДля чего шеф Пентагона заявил о возможной войне НАТО с Россией

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, новости, россия, крым, крымский мост, мнения, германия, сергей миронов, олаф шольц