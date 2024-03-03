Немецких офицеров ждет трибунал – депутат Госдумы
Власти ФРГ не уйдут от ответственности за помощь киевским террористам – депутат Миронов
16:07 03.03.2024 (обновлено: 16:08 03.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Миронов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Власти ФРГ наравне с президентом Украины Владимиром Зеленским неизбежно ответят за пособничество террористическому киевскому режиму в рамках международного трибунала. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов, комментируя расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планируемых ударах по Крымскому мосту.
Расшифровка соответствующего разговора начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектора BBC бундесвера Герхартц и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту ранее была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц позже заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
"История и ВОВ и Второй мировой многих ничему не научила. Они открытым текстом обсуждают, как они будут наносить удары по нашей территории, по нашему Крымскому мосту. И это действующие офицеры бундесвера. Это беспринципно, подло, гнусно", – убежден парламентарий.
По его мнению, тот факт, что соответствующие материалы были опубликованы, поможет привлечь к ответственности пособников террористического киевского режима.
"Они теперь пытаются оправдаться. Ничего у них не получится. Отвечать им придется всем в свое время перед международным трибуналом вместе с Зеленским", – сказал Миронов.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.
Полный эфир с депутатом Госдумы Сергеем Мироновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" в понедельник в 9.30
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