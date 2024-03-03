https://crimea.ria.ru/20240303/germaniya-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-zayavil-medvedev-1135376257.html

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь",... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T14:30

2024-03-03T14:30

2024-03-03T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", Германия готовится к войне с Россией."Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь"."Германия готовится к войне с Россией", - заключил Медведев.Расшифровка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Участники разговора – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию заявил, что в стране в связи с публикацией этой записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на эти переговоры, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusГосдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мостСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта

https://crimea.ria.ru/20240302/razgovor-nemetskikh-voennykh-ob-udare-po-krymskomu-mostu-reaktsiya-sholtsa-1135361777.html

https://crimea.ria.ru/20240301/sholts-nikogda-ne-byl-tak-blizok-k-provalu--kosachev-o-peregovorakh-nemtsev-1135341826.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, политика, германия, в мире, мнения, новости, россия, олаф шольц