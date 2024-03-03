Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
14:30 03.03.2024 (обновлено: 14:33 03.03.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", Германия готовится к войне с Россией.
"Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь".
"Германия готовится к войне с Россией", - заключил Медведев.
Расшифровка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Участники разговора – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию заявил, что в стране в связи с публикацией этой записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на эти переговоры, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".
По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.
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