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Сотни боевиков и сожженная техника: потери ВСУ за сутки боев - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Сотни боевиков и сожженная техника: потери ВСУ за сутки боев
Сотни боевиков и сожженная техника: потери ВСУ за сутки боев - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Сотни боевиков и сожженная техника: потери ВСУ за сутки боев
Российские подразделения в зоне СВО за прошедшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений, украинские войска потеряли более... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T14:32
2024-05-09T14:32
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские подразделения в зоне СВО за прошедшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений, украинские войска потеряли более 800 боевиков убитыми и ранеными и 40 единиц тяжелых вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Стельмаховки и Невского Луганской Народной Республики, а также отразили контратаку в районе железнодорожной станции Сеньковка. Противник потерял до 40 военнослужащих, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Елизаветовки, Нового и Победы Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские бойцы отразили атаку штурмовой группы в районе Красного ДНР.Потери противника составили до 215 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 (США), два автомобиля, гаубица М777 (США), четыре гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах Карловки, Майорского, Новгородского, Розовки, Новокалиново и Семеновки ДНР.Также отражены 10 контратак штурмовых групп врага в районах Ленинского, Соловьево, Орловки, Первомайского и Нетайлово ДНР. Украинские войска потеряли до 380 боевиков, танк и две боевые машины пехоты.В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 (США), две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin (США), орудие "Гиацинт-Б", гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Макаровки ДНР, а также отразили контратаку в районе Старомайорского.Потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, гаубица FH-70 (Великобритания), две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Работино Запорожской области, Золотой Балки Херсонской области и Высшетарасовки Днепропетровской области.Противник потерял до 35 боевиков, два автомобиля и две гаубицы М777 (США).Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: все задачи СВО должны решаться с минимальными потерямиГорят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиковВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВО
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Сотни боевиков и сожженная техника: потери ВСУ за сутки боев

ВСУ за сутки потеряли более 800 боевиков и 40 единиц техники – Минобороны

14:32 09.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские подразделения в зоне СВО за прошедшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений, украинские войска потеряли более 800 боевиков убитыми и ранеными и 40 единиц тяжелых вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Стельмаховки и Невского Луганской Народной Республики, а также отразили контратаку в районе железнодорожной станции Сеньковка. Противник потерял до 40 военнослужащих, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Елизаветовки, Нового и Победы Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские бойцы отразили атаку штурмовой группы в районе Красного ДНР.
Потери противника составили до 215 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 (США), два автомобиля, гаубица М777 (США), четыре гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах Карловки, Майорского, Новгородского, Розовки, Новокалиново и Семеновки ДНР.
Также отражены 10 контратак штурмовых групп врага в районах Ленинского, Соловьево, Орловки, Первомайского и Нетайлово ДНР. Украинские войска потеряли до 380 боевиков, танк и две боевые машины пехоты.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 (США), две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin (США), орудие "Гиацинт-Б", гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Макаровки ДНР, а также отразили контратаку в районе Старомайорского.
Потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, гаубица FH-70 (Великобритания), две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Работино Запорожской области, Золотой Балки Херсонской области и Высшетарасовки Днепропетровской области.
Противник потерял до 35 боевиков, два автомобиля и две гаубицы М777 (США).
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