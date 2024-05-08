https://crimea.ria.ru/20240508/goryat-tanki-leopard-vsu-poteryali-bolshe-1000-boevikov-1137126380.html

Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков

Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков

Украинская армия за сутки потеряла до 1050 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западные, следует из сводки Минобороны России в среду. РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T14:28

2024-05-08T14:28

2024-05-08T14:43

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла до 1050 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западные, следует из сводки Минобороны России в среду.На Южном направлении заняты более выгодные рубежи. Потери противника составили до 355-ти военнослужащих, танк и два автомобиля, поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", склад боеприпасов.На востоке ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 170 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, американскую гаубицу М198, САУ "Акация".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-30.На центральном участке фронта отражены 11 контратак, уничтожены до 415-ти военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика". На Западном направлении отражены две контратаки, уничтожены до 55-ти боевиков и две гаубицы Д-30.Также российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" нанесен о объектам энергетики УкраиныВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВОРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, танки leopard, инфографика