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Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков
Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков
Украинская армия за сутки потеряла до 1050 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западные, следует из сводки Минобороны России в среду. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T14:28
2024-05-08T14:43
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
танки leopard
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла до 1050 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западные, следует из сводки Минобороны России в среду.На Южном направлении заняты более выгодные рубежи. Потери противника составили до 355-ти военнослужащих, танк и два автомобиля, поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", склад боеприпасов.На востоке ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 170 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, американскую гаубицу М198, САУ "Акация".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-30.На центральном участке фронта отражены 11 контратак, уничтожены до 415-ти военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика". На Западном направлении отражены две контратаки, уничтожены до 55-ти боевиков и две гаубицы Д-30.Также российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" нанесен о объектам энергетики УкраиныВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВОРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, танки leopard, инфографика
Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков

ВСУ за сутки потеряли до 1050 боевиков и западную технику в зоне спецоперации - Минобороны

14:28 08.05.2024 (обновлено: 14:43 08.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла до 1050 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западные, следует из сводки Минобороны России в среду.
Сводка Минобороны РФ за 8 мая 2024Сводка Минобороны РФ за 8 мая 2024
На Южном направлении заняты более выгодные рубежи. Потери противника составили до 355-ти военнослужащих, танк и два автомобиля, поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", склад боеприпасов.
На востоке ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 170 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, американскую гаубицу М198, САУ "Акация".
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-30.
На центральном участке фронта отражены 11 контратак, уничтожены до 415-ти военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика".
На Западном направлении отражены две контратаки, уничтожены до 55-ти боевиков и две гаубицы Д-30.
Также российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике, сообщалось ранее.
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