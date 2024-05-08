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Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T13:48
2024-05-08T13:48
2024-05-08T13:58
новости сво
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украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА новости Крым. Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики.Также нанесено поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское ДНР.В течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперацииРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНРЗа отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), харьковская область
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
13:48 08.05.2024 (обновлено: 13:58 08.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА новости Крым. Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики.
Также нанесено поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское ДНР.
В течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.
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