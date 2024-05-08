https://crimea.ria.ru/20240508/armiya-rossii-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-1137125104.html

Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T13:48

2024-05-08T13:48

2024-05-08T13:58

новости сво

министерство обороны рф

украина

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА новости Крым. Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики.Также нанесено поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское ДНР.В течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперацииРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНРЗа отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), харьковская область