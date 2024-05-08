Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240508/armiya-rossii-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-1137125104.html
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T13:48
2024-05-08T13:58
новости сво
министерство обороны рф
украина
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137125364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_99f0586b65ce674644a1c7aefa915d11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА новости Крым. Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики.Также нанесено поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское ДНР.В течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперацииРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНРЗа отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
украина
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137125364_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_44bca0d2296d77aeb6dcdc000ff710f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), харьковская область
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

13:48 08.05.2024 (обновлено: 13:58 08.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт"
Боевая работа гаубицы Гиацинт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА новости Крым. Российские военные полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики.
Также нанесено поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское ДНР.
В течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперации
Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11В Симферополе отрылась выставка картин ветерана
14:34Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"
14:28Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков
14:18Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое
14:08Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе
13:57"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
13:48Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
13:45Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики Украины
12:47В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан
12:35Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину
12:07Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине
11:52Украина распространяет новый фейк о праздновании Дня Победы в Крыму
11:38Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину
11:25Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии
11:15В МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту
11:09Стрельба в порту Феодосии – причина
10:56НАТО намерена принять декларацию по поводу ввода войск на Украину – СМИ
10:45Крупнейшая вспышка на Солнце произошла утром 8 мая
10:36Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд
10:18Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии
Лента новостейМолния