https://crimea.ria.ru/20240506/vsu-teryayut-lyudey-i-pozitsii-obstanovka-v-zone-spetsoperatsii-1137077930.html

ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперации

ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 06.05.2024

ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперации

Российские военные за сутки отразили 11 контратак ВСУ. Уничтожены до 965 боевиков и техника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T14:34

2024-05-06T14:34

2024-05-06T14:40

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 11 контратак ВСУ. Уничтожены до 965 боевиков и техника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" за сутки отразили три контратаки штурмовых групп и улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял до 120 боевиков, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две гаубицы М777 производства США, гаубицу "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение противнику в районе Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острое, Константиновки и Спорного ДНР. Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходка М109 Paladin производства США, гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США, две самоходки Krab польского производства, гаубица "Д-30", три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель-AD" а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Новгородского, Розовки, Калиново, Уманского и Прогресс ДНР. А также отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ в районе Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи ДНР. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронемашину, 20 автомобилей и гаубицу "Д-30".Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и три 122 мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районе Степного, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре гаубицы М777 производства США, гаубицу "Д-20", гаубицу "Д-30", а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомПутин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФОПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу