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За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО - РИА Новости Крым, 04.05.2024
За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
Отличившиеся участники специальной военной операции получили награды из рук министра обороны Сергея Шойгу, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T10:31
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министерство обороны рф
сергей шойгу
герои сво
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Отличившиеся участники специальной военной операции получили награды из рук министра обороны Сергея Шойгу, сообщает Минобороны.Генерал российской армии вручил медали "Золотая Звезда" в соответствии с указом президента Владимира Путина. Военнослужащие награждены за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертноШойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
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министерство обороны рф, сергей шойгу, герои сво, награды, новости, новости сво
За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО

Шойгу вручил отличившимся героям спецоперации медали "Золотая Звезда"

10:31 04.05.2024
 
© Министерство обороны РФШойгу вручил отличившимся героям спецоперации медали "Золотая Звезда"
Шойгу вручил отличившимся героям спецоперации медали Золотая Звезда
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Отличившиеся участники специальной военной операции получили награды из рук министра обороны Сергея Шойгу, сообщает Минобороны.
Генерал российской армии вручил медали "Золотая Звезда" в соответствии с указом президента Владимира Путина. Военнослужащие награждены за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
"Страна, президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед и берегите себя!" – сказал Шойгу.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя.
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