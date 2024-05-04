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За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО - РИА Новости Крым, 04.05.2024
За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
Отличившиеся участники специальной военной операции получили награды из рук министра обороны Сергея Шойгу, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T10:31
2024-05-04T10:31
2024-05-04T10:31
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Отличившиеся участники специальной военной операции получили награды из рук министра обороны Сергея Шойгу, сообщает Минобороны.Генерал российской армии вручил медали "Золотая Звезда" в соответствии с указом президента Владимира Путина. Военнослужащие награждены за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертноШойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
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За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
Шойгу вручил отличившимся героям спецоперации медали "Золотая Звезда"