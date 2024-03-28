https://crimea.ria.ru/20240328/shoygu-vruchil-zolotuyu-zvezdu-osvobodivshemu-avdeevku-generalu-mordvichevu-1136107747.html

Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву

Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T14:27

2024-03-28T14:27

2024-03-28T14:29

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему операцией по освобождению Авдеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Министр обороны также наградил Мордвичева генеральской шашкой, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.Андрей Мордвичев родился в 1976 году. Окончил танковое командное училище, Военную академию Генштаба ВС РФ и общевойсковую академию ВС РФ. В 2018 году он стал первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В феврале 2023 года Мордвичев сменил на посту командующего Центральным военным округом генерала Александра Лапина.Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Операция по его освобождению полностью завершилась 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери ВСУ за двое суток составили 2400 человек. Армия России провела операцию с минимальными потерями.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – ПушилинАрмия России освободила Тоненькое в ДонбассеРоссийские военные освободили Орловку в Донбассе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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