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Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву
Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T14:27
2024-03-28T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему операцией по освобождению Авдеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Министр обороны также наградил Мордвичева генеральской шашкой, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.Андрей Мордвичев родился в 1976 году. Окончил танковое командное училище, Военную академию Генштаба ВС РФ и общевойсковую академию ВС РФ. В 2018 году он стал первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В феврале 2023 года Мордвичев сменил на посту командующего Центральным военным округом генерала Александра Лапина.Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Операция по его освобождению полностью завершилась 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери ВСУ за двое суток составили 2400 человек. Армия России провела операцию с минимальными потерями.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – ПушилинАрмия России освободила Тоненькое в ДонбассеРоссийские военные освободили Орловку в Донбассе
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, авдеевка
Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву

Шойгу вручил "Золотую Звезду" командующему группировкой войск "Центр" Андрею Мордвичеву

14:27 28.03.2024 (обновлено: 14:29 28.03.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов вручил Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева
Сергей Аксенов вручил Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему операцией по освобождению Авдеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву", - говорится в сообщении.
Министр обороны также наградил Мордвичева генеральской шашкой, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

"Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, и страна оценила ваш ратный труд", - сказал Шойгу.

Андрей Мордвичев родился в 1976 году. Окончил танковое командное училище, Военную академию Генштаба ВС РФ и общевойсковую академию ВС РФ. В 2018 году он стал первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В феврале 2023 года Мордвичев сменил на посту командующего Центральным военным округом генерала Александра Лапина.
Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Операция по его освобождению полностью завершилась 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери ВСУ за двое суток составили 2400 человек. Армия России провела операцию с минимальными потерями.
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