https://crimea.ria.ru/20240423/putin-nagradil-voenkora-eremina-ordenom-muzhestva-posmertno-1136773264.html

Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина военкор Семен Еремин награжден орденом Мужества посмертно. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T11:07

2024-04-23T11:07

2024-04-23T11:07

семен еремин

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина военкор Семен Еремин награжден орденом Мужества посмертно.Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Военный корреспондент "Известий" работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В издании отметили, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.Соболезнования близким погибшего журналиста ранее выразил глава ДНР Денис Пушилин. В МИД России заявили, что расценивают убийство военкора Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства журналиста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это событие большой трагедией и подчеркнул, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте.Корреспондент РИА Новости Евгений Масленников назвал его надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной журналистики, который выполнял свой профессиональный долг до конца. По словам корреспондента РИА Новости Юрия Войткевича, Еремин был очень опытным, коллеги к нему часто обращались за советом или просто искали в нем поддержку.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала гибель венного корреспондента Еремина подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом, за который организаторы обязательно понесут ответственность. 11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностейАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семен еремин, владимир путин (политик), награды, журналистика, новости сво, память, утраты