https://crimea.ria.ru/20240420/zakharova-nazvala-aktom-mesti-ubiystvo-boevikami-vsu-voenkora-eremina-1136713363.html

Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина

Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина

Целенаправленное и хладнокровное убийство боевиками ВСУ военкора "Известий" Семена Еремина в Запорожской области является очередным подтверждением... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T12:16

2024-04-20T12:16

2024-04-20T12:16

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

новости

утраты

запорожская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

семен еремин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Целенаправленное и хладнокровное убийство боевиками ВСУ военкора "Известий" Семена Еремина в Запорожской области является очередным подтверждением террористической сущности режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Еремин погиб 19 апреля при исполнении профессиональных обязанностей в результате атаки украинского беспилотника. По словам Захаровой, военкор получил смертельные ранения в результате намеренного повторного сброса снаряда с дрона ВСУ.Она отметила, что именно Еремин обнародовал документальные свидетельства того, что российские корреспонденты на передовой были объявлены в ВСУ приоритетными целями для уничтожения.По словам Захаровой, "это кровавое преступление нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга".МИД России требует от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста, добавила официальный представитель ведомства.Своим ставшим привычным молчанием международное сообщество выдает карт-бланш киевской клике на новые, еще более ужасающие террористические атаки против представителей медиа, тем самым становясь их соучастниками, подчеркнула дипломат.Следователи СК РФ установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ на Запорожском направлении, сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале. В СК также подтвердили, что Семен Еремин погиб в результате прицельной и целенаправленной атаки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностейАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, утраты, запорожская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), семен еремин