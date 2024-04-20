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Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина
Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина
Целенаправленное и хладнокровное убийство боевиками ВСУ военкора "Известий" Семена Еремина в Запорожской области является очередным подтверждением... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T12:16
2024-04-20T12:16
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
утраты
запорожская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
семен еремин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Целенаправленное и хладнокровное убийство боевиками ВСУ военкора "Известий" Семена Еремина в Запорожской области является очередным подтверждением террористической сущности режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Еремин погиб 19 апреля при исполнении профессиональных обязанностей в результате атаки украинского беспилотника. По словам Захаровой, военкор получил смертельные ранения в результате намеренного повторного сброса снаряда с дрона ВСУ.Она отметила, что именно Еремин обнародовал документальные свидетельства того, что российские корреспонденты на передовой были объявлены в ВСУ приоритетными целями для уничтожения.По словам Захаровой, "это кровавое преступление нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга".МИД России требует от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста, добавила официальный представитель ведомства.Своим ставшим привычным молчанием международное сообщество выдает карт-бланш киевской клике на новые, еще более ужасающие террористические атаки против представителей медиа, тем самым становясь их соучастниками, подчеркнула дипломат.Следователи СК РФ установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ на Запорожском направлении, сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале. В СК также подтвердили, что Семен Еремин погиб в результате прицельной и целенаправленной атаки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностейАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, утраты, запорожская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), семен еремин
Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора Еремина

Убийство военкора Еремина подтверждает террористическую сущность киевского режима

12:16 20.04.2024
 
© Стоп-кадр видео. Архивное фотоВоенный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин.
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин.
© Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Целенаправленное и хладнокровное убийство боевиками ВСУ военкора "Известий" Семена Еремина в Запорожской области является очередным подтверждением террористической сущности режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Еремин погиб 19 апреля при исполнении профессиональных обязанностей в результате атаки украинского беспилотника. По словам Захаровой, военкор получил смертельные ранения в результате намеренного повторного сброса снаряда с дрона ВСУ.

"Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она отметила, что именно Еремин обнародовал документальные свидетельства того, что российские корреспонденты на передовой были объявлены в ВСУ приоритетными целями для уничтожения.
По словам Захаровой, "это кровавое преступление нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга".
МИД России требует от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста, добавила официальный представитель ведомства.
Своим ставшим привычным молчанием международное сообщество выдает карт-бланш киевской клике на новые, еще более ужасающие террористические атаки против представителей медиа, тем самым становясь их соучастниками, подчеркнула дипломат.
Следователи СК РФ установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ на Запорожском направлении, сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале. В СК также подтвердили, что Семен Еремин погиб в результате прицельной и целенаправленной атаки.
11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.
В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.
В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
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