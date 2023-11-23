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Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов
Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T09:42
2023-11-23T10:38
борис максудов
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.Борис Максудов работал в зоне СВО с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ центр".Соболезнования родным и близким погибшего корреспондента выразили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов."С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Гибель корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова – большая утрата для нас. Борис Бахтиярович – настоящий патриот нашего Отечества, наш единомышленник, сторонник идей Русского мира. Он ответственно подходил к выполнению своей работы и мужественно погиб при исполнении своего профессионального долга. Искренние соболезнования родным и близким Бориса Бахтияровича! Вечная память!" – сказано в Telegram-канале Владимира Константинова.Минобороны России в среду сообщило, что ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения, его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение МО РФ.
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Новости
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РИА Новости Крым
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борис максудов, память, утраты, новости, сергей аксенов, владимир константинов
Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов

Раненный в результате удара ВСУ журналист "Россия 24" Борис Максудов скончался – Соловьев

09:42 23.11.2023 (обновлено: 10:38 23.11.2023)
 
© РИА НовостиБорис Максудов
Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

"Скончался наш коллега Борис Максудов по дороге в Джанкой в шесть утра. Скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь", – сказал журналист в эфире "Соловьев Live".

Борис Максудов работал в зоне СВО с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ центр".
Соболезнования родным и близким погибшего корреспондента выразили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Гибель корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова – большая утрата для нас. Борис Бахтиярович – настоящий патриот нашего Отечества, наш единомышленник, сторонник идей Русского мира. Он ответственно подходил к выполнению своей работы и мужественно погиб при исполнении своего профессионального долга. Искренние соболезнования родным и близким Бориса Бахтияровича! Вечная память!" – сказано в Telegram-канале Владимира Константинова.
Минобороны России в среду сообщило, что ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения, его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение МО РФ.
Борис МаксудовПамятьУтратыНовостиСергей АксеновВладимир Константинов
 
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