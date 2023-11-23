https://crimea.ria.ru/20231123/skonchalsya-ranenyy-posle-udara-vsu-zhurnalist-boris-maksudov-1132992334.html

Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов

Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов

Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T09:42

2023-11-23T09:42

2023-11-23T10:38

борис максудов

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новости

сергей аксенов

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.Борис Максудов работал в зоне СВО с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ центр".Соболезнования родным и близким погибшего корреспондента выразили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов."С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Гибель корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова – большая утрата для нас. Борис Бахтиярович – настоящий патриот нашего Отечества, наш единомышленник, сторонник идей Русского мира. Он ответственно подходил к выполнению своей работы и мужественно погиб при исполнении своего профессионального долга. Искренние соболезнования родным и близким Бориса Бахтияровича! Вечная память!" – сказано в Telegram-канале Владимира Константинова.Минобороны России в среду сообщило, что ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения, его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение МО РФ.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис максудов, память, утраты, новости, сергей аксенов, владимир константинов