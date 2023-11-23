https://crimea.ria.ru/20231123/skonchalsya-ranenyy-posle-udara-vsu-zhurnalist-boris-maksudov-1132992334.html
Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов
Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T09:42
2023-11-23T09:42
2023-11-23T10:38
борис максудов
память
утраты
новости
сергей аксенов
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132992407_0:45:626:397_1920x0_80_0_0_9a4bb83e71611794fec3271fb87f51a5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.Борис Максудов работал в зоне СВО с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ центр".Соболезнования родным и близким погибшего корреспондента выразили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов."С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Гибель корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова – большая утрата для нас. Борис Бахтиярович – настоящий патриот нашего Отечества, наш единомышленник, сторонник идей Русского мира. Он ответственно подходил к выполнению своей работы и мужественно погиб при исполнении своего профессионального долга. Искренние соболезнования родным и близким Бориса Бахтияровича! Вечная память!" – сказано в Telegram-канале Владимира Константинова.Минобороны России в среду сообщило, что ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения, его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение МО РФ.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132992407_0:0:626:470_1920x0_80_0_0_455303322abfc3eab3fb4c4c7882509b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис максудов, память, утраты, новости, сергей аксенов, владимир константинов
Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов
Раненный в результате удара ВСУ журналист "Россия 24" Борис Максудов скончался – Соловьев
09:42 23.11.2023 (обновлено: 10:38 23.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.
"Скончался наш коллега Борис Максудов по дороге в Джанкой в шесть утра. Скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь", – сказал журналист в эфире "Соловьев Live".
Борис Максудов работал в зоне СВО с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ центр".
Соболезнования родным и близким погибшего корреспондента выразили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Гибель корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова – большая утрата для нас. Борис Бахтиярович – настоящий патриот нашего Отечества, наш единомышленник, сторонник идей Русского мира. Он ответственно подходил к выполнению своей работы и мужественно погиб при исполнении своего профессионального долга. Искренние соболезнования родным и близким Бориса Бахтияровича! Вечная память!" – сказано в Telegram-канале Владимира Константинова.
Минобороны России в среду сообщило, что ВСУ нанесли удар
с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения, его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение МО РФ.