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ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье
ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье - РИА Новости Крым, 22.11.2023
ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье
Украинские боевики нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T17:36
2023-11-22T17:50
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
запорожская область
происшествия
новости
борис максудов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Журналиста оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны. Его жизни ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую медицинскую помощь, добавили в ведомстве.31 октября в результате обстрела украинскими боевиками Донецка погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей, а также семеро гражданских лиц, в том числе двое журналистов, получили ранения.12 октября при ударе ВСУ под Белгородом погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он и его жена получили ранения.22 июля возле села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел ВСУ.Тогда погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов получили осколочные ранения.
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), запорожская область, происшествия, новости, борис максудов, министерство обороны рф
ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье

Журналист "Россия 24" ранен в результате удара ВСУ по журналистам в Запорожской области

17:36 22.11.2023 (обновлено: 17:50 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"22 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов", - говорится в сообщении.
Журналиста оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны. Его жизни ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую медицинскую помощь, добавили в ведомстве.
31 октября в результате обстрела украинскими боевиками Донецка погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей, а также семеро гражданских лиц, в том числе двое журналистов, получили ранения.
12 октября при ударе ВСУ под Белгородом погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он и его жена получили ранения.
22 июля возле села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел ВСУ.
Тогда погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов получили осколочные ранения.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Запорожская областьПроисшествияНовостиБорис МаксудовМинистерство обороны РФ
 
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