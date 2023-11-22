https://crimea.ria.ru/20231122/vsu-nanesli-udar-s-drona-po-rossiyskim-zhurnalistam-v-zaporozhskoy-oblasti-1132982852.html

ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье

ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье - РИА Новости Крым, 22.11.2023

ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье

Украинские боевики нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T17:36

2023-11-22T17:36

2023-11-22T17:50

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

запорожская область

происшествия

новости

борис максудов

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Журналиста оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны. Его жизни ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую медицинскую помощь, добавили в ведомстве.31 октября в результате обстрела украинскими боевиками Донецка погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей, а также семеро гражданских лиц, в том числе двое журналистов, получили ранения.12 октября при ударе ВСУ под Белгородом погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он и его жена получили ранения.22 июля возле села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел ВСУ.Тогда погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов получили осколочные ранения.

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), запорожская область, происшествия, новости, борис максудов, министерство обороны рф