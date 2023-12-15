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День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей
День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей - РИА Новости Крым, 15.12.2023
День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей
15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T12:48
2023-12-15T12:48
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.По данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в 2021 году были убиты 28 журналистов, из них 22 - из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, был убит 41 журналист.В 2023 году погибли 67 журналистов, 65 пропали без вести. По состоянию на 12 декабря, более 360 журналистов были заключены в тюрьму, пишет РИА Новости.Российские журналисты, погибшие при исполнении профессиональных обязанностей 2014-2023 годах:23 ноября 2023 - Борис Максудов, корреспондент телеканала "Россия 24"22 июля 2023 - Ростислав Журавлев, военный корреспондент РИА Новости20 октября 2022 - Олег Клоков, российский журналист и продюсер1 октября 2022 - Алексей Ильяшевич, журналист портала RuBaltic.ru14 июня 2022 - Сергей Постнов, военный журналист центрального аппарата ОВД6 августа 2014 - Андрей Стенин, фотокорреспондент Медиагруппы “Россия сегодня”29 июня 2014 - Анатолий Клян, оператор “Первого канала”17 июня 2014 - Игорь Корнелюк, специальный корреспондент ВГТРК17 июня 2014 - Антон Волошин, звукорежиссер ВГТРКВсе погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
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Новости
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РИА Новости Крым
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международная медиагруппа "россия сегодня", сми, праздники и памятные даты, утраты, общество, россия, видео, видео
День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей

В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей

12:48 15.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
По данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в 2021 году были убиты 28 журналистов, из них 22 - из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, был убит 41 журналист.
В 2023 году погибли 67 журналистов, 65 пропали без вести. По состоянию на 12 декабря, более 360 журналистов были заключены в тюрьму, пишет РИА Новости.
Российские журналисты, погибшие при исполнении профессиональных обязанностей 2014-2023 годах:
23 ноября 2023 - Борис Максудов, корреспондент телеканала "Россия 24"
22 июля 2023 - Ростислав Журавлев, военный корреспондент РИА Новости
20 октября 2022 - Олег Клоков, российский журналист и продюсер
1 октября 2022 - Алексей Ильяшевич, журналист портала RuBaltic.ru
14 июня 2022 - Сергей Постнов, военный журналист центрального аппарата ОВД
6 августа 2014 - Андрей Стенин, фотокорреспондент Медиагруппы “Россия сегодня”
29 июня 2014 - Анатолий Клян, оператор “Первого канала”
17 июня 2014 - Игорь Корнелюк, специальный корреспондент ВГТРК
17 июня 2014 - Антон Волошин, звукорежиссер ВГТРК
Все погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества.
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