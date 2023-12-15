https://crimea.ria.ru/20231215/den-pamyati-zhurnalistov-pogibshikh-pri-ispolnenii-obyazannostey-1133571769.html

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей - РИА Новости Крым, 15.12.2023

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T12:48

2023-12-15T12:48

2023-12-15T12:48

международная медиагруппа "россия сегодня"

сми

праздники и памятные даты

утраты

общество

россия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133571428_0:114:2261:1386_1920x0_80_0_0_9733a759f8141b122b92441b7885adbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.По данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в 2021 году были убиты 28 журналистов, из них 22 - из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, был убит 41 журналист.В 2023 году погибли 67 журналистов, 65 пропали без вести. По состоянию на 12 декабря, более 360 журналистов были заключены в тюрьму, пишет РИА Новости.Российские журналисты, погибшие при исполнении профессиональных обязанностей 2014-2023 годах:23 ноября 2023 - Борис Максудов, корреспондент телеканала "Россия 24"22 июля 2023 - Ростислав Журавлев, военный корреспондент РИА Новости20 октября 2022 - Олег Клоков, российский журналист и продюсер1 октября 2022 - Алексей Ильяшевич, журналист портала RuBaltic.ru14 июня 2022 - Сергей Постнов, военный журналист центрального аппарата ОВД6 августа 2014 - Андрей Стенин, фотокорреспондент Медиагруппы “Россия сегодня”29 июня 2014 - Анатолий Клян, оператор “Первого канала”17 июня 2014 - Игорь Корнелюк, специальный корреспондент ВГТРК17 июня 2014 - Антон Волошин, звукорежиссер ВГТРКВсе погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", сми, праздники и памятные даты, утраты, общество, россия, видео, видео