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Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистов

Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистов - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистов

Офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T14:40

2024-04-11T14:40

2024-04-11T14:40

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Погибший сопровождал съемочную группу "Вести Луганск". Обстрел начался во время съемок.22 июля 2023 года в Запорожской области ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября он скончался по пути в Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия, министерство обороны рф, обстрелы всу, леонид пасечник, новости, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии