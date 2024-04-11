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Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистов - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистов
Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистов - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистов
Офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T14:40
2024-04-11T14:40
луганская народная республика (лнр)
происшествия
министерство обороны рф
обстрелы всу
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Погибший сопровождал съемочную группу "Вести Луганск". Обстрел начался во время съемок.22 июля 2023 года в Запорожской области ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября он скончался по пути в Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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луганская народная республика (лнр), происшествия, министерство обороны рф, обстрелы всу, леонид пасечник, новости, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистов

Офицер пресс-центра Минобороны Половодов погиб при атаке ВСУ под Кременной - Пасечник

14:40 11.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Погибший сопровождал съемочную группу "Вести Луганск". Обстрел начался во время съемок.
"Ранения, несовместимые с жизнью, получил офицер пресс-службы Министерства обороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал журналистов во время съемки", - написал он в своем Telegram-канале.
22 июля 2023 года в Запорожской области ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября он скончался по пути в Джанкой.
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