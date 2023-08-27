https://crimea.ria.ru/20230827/vsu-atakovali-bespilotnikom-mashinu-rossiyskogo-zhurnalista-na-khersonschine--1130985148.html

ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине

ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине - РИА Новости Крым, 27.08.2023

ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине

В Херсонской области ВСУ выследили и атаковали беспилотником автомобиль российского военкора, сбросив на него разрывной снаряд. Об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T18:36

2023-08-27T18:36

2023-08-27T18:36

владимир сальдо

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

алешки

украина

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ выследили и атаковали беспилотником автомобиль российского военкора, сбросив на него разрывной снаряд. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.В результате журналист получил ранение, "но остался в строю", его машина сильно повреждена добавил Сальдо.Глава Херсонщины обратил внимание на то, что российские военкоры работают в самых горячих точках, рискуют жизнью, чтобы показывать правду. Тогда как киевский режим запретил что-либо снимать в зоне боестолкновений даже западным журналистам."Они боятся правды, поэтому и устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает такую неудобную для них правду за ее пределами", – заключил Сальдо.Он добавил, что, если "журналист выбешивает наших врагов", значит, он все делает правильно. При этом призвал российских военкоров быть осмотрительней и беречь себя,..ВСУ не в первый раз намеренно атакуют российских военкоров. 22 июля после такой целенаправленной атаки на группу журналистов в Запорожской области погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Еще несколько человек – корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков – получили ранения. Как позже сообщили в Минобороны РФ, удар по автомобилю с журналистами был нанесен кассетными боеприпасами. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич

https://crimea.ria.ru/20230809/vystavka-ria-novosti-krym-glazami-pravdy-otkrylas-v-yalte-1130633173.html

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украина

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, происшествия, всу (вооруженные силы украины), алешки, украина, херсонская область, новости