https://crimea.ria.ru/20230827/vsu-atakovali-bespilotnikom-mashinu-rossiyskogo-zhurnalista-na-khersonschine--1130985148.html
ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине
ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине - РИА Новости Крым, 27.08.2023
ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине
В Херсонской области ВСУ выследили и атаковали беспилотником автомобиль российского военкора, сбросив на него разрывной снаряд. Об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T18:36
2023-08-27T18:36
2023-08-27T18:36
владимир сальдо
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
алешки
украина
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ выследили и атаковали беспилотником автомобиль российского военкора, сбросив на него разрывной снаряд. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.В результате журналист получил ранение, "но остался в строю", его машина сильно повреждена добавил Сальдо.Глава Херсонщины обратил внимание на то, что российские военкоры работают в самых горячих точках, рискуют жизнью, чтобы показывать правду. Тогда как киевский режим запретил что-либо снимать в зоне боестолкновений даже западным журналистам."Они боятся правды, поэтому и устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает такую неудобную для них правду за ее пределами", – заключил Сальдо.Он добавил, что, если "журналист выбешивает наших врагов", значит, он все делает правильно. При этом призвал российских военкоров быть осмотрительней и беречь себя,..ВСУ не в первый раз намеренно атакуют российских военкоров. 22 июля после такой целенаправленной атаки на группу журналистов в Запорожской области погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Еще несколько человек – корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков – получили ранения. Как позже сообщили в Минобороны РФ, удар по автомобилю с журналистами был нанесен кассетными боеприпасами. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
https://crimea.ria.ru/20230809/vystavka-ria-novosti-krym-glazami-pravdy-otkrylas-v-yalte-1130633173.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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владимир сальдо, происшествия, всу (вооруженные силы украины), алешки, украина, херсонская область, новости
ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине
ВСУ сбросили разрывной снаряд на машину российского военкора на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ выследили и атаковали беспилотником автомобиль российского военкора, сбросив на него разрывной снаряд. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front "Лекса". Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
В результате журналист получил ранение, "но остался в строю", его машина сильно повреждена добавил Сальдо.
Глава Херсонщины обратил внимание на то, что российские военкоры работают в самых горячих точках, рискуют жизнью, чтобы показывать правду. Тогда как киевский режим запретил что-либо снимать в зоне боестолкновений даже западным журналистам.
"Они боятся правды, поэтому и устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает такую неудобную для них правду за ее пределами", – заключил Сальдо.
Он добавил, что, если "журналист выбешивает наших врагов", значит, он все делает правильно. При этом призвал российских военкоров быть осмотрительней и беречь себя,..
ВСУ не в первый раз намеренно атакуют российских военкоров. 22 июля после такой целенаправленной атаки на группу журналистов в Запорожской области погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.
Еще несколько человек – корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский,
сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков – получили ранения. Как позже сообщили в Минобороны РФ, удар по автомобилю с журналистами был нанесен кассетными боеприпасами.
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