https://crimea.ria.ru/20230722/v-zone-spetsoperatsii-pogib-voenkor-ria-novosti-rostislav-zhuravlev-1130236066.html
В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости Крым, 22.07.2023
В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T13:53
2023-07-22T13:53
2023-07-22T14:30
утраты
медиагруппа "россия сегодня"
военкор риа новости ростислав журавлев
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
украина
сво
константин михальчевский
евгений балицкий
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства.Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.По предварительным данным, ранения также получил журналист "Известий".Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза журналистов выразил соболезнования семье и коллегам военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего готовы оказать помощь.Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. Как сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, Журавлев погиб при ударе ВСУ по гражданской машине.Как сообщил телеканал РЕН ТВ, также пострадали журналисты "Известий: корреспондент Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова осколки в тканях и перелом.По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, медиагруппа "россия сегодня", военкор риа новости ростислав журавлев, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, украина, сво, константин михальчевский, евгений балицкий, запорожская область, дмитрий киселев
Материал дополняется
В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Во время украинского обстрела в зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
13:53 22.07.2023 (обновлено: 14:30 22.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства.
Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.
По предварительным данным, ранения также получил журналист "Известий".
Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза журналистов выразил соболезнования семье и коллегам военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего готовы оказать помощь.
Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. Как сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, Журавлев погиб при ударе ВСУ по гражданской машине.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, также пострадали журналисты "Известий: корреспондент Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова осколки в тканях и перелом.
По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.