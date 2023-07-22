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Журналист Ростислав Журавлев. Биографическая справка - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Журналист Ростислав Журавлев. Биографическая справка
Журналист Ростислав Журавлев. Биографическая справка - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Журналист Ростислав Журавлев. Биографическая справка
Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название Екатеринбург) в... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T15:45
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Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название Екатеринбург) в семье военного.Учился в Уральском государственном горном университете по специальности "инженер-геофизик".В 2008–2009 года проходил срочную службу в рядах вооруженных сил России, получил военно-учетную специальность "командир мотострелкового отделения на БМП". Был уволен в запас в звании младшего сержанта.В 2012 году начал карьеру журналиста. Работал в уральских изданиях, входил в пул полпреда президента России в Уральском федеральном округе.В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины.С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.В 2015 году переехал на постоянное место жительства в город Тюмень, где работал специальным корреспондентом интернет-издания PARK72.RU, освещая общественно-политическую жизнь региона.В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область.В 2022 году Ростислав Журавлев получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.22 июля 2023 года Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации.Ростислав Журавлев был женат. В браке родились двое сыновей.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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военкор риа новости ростислав журавлев

Журналист Ростислав Журавлев. Биографическая справка

15:45 22.07.2023 (обновлено: 16:32 22.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название Екатеринбург) в семье военного.
Учился в Уральском государственном горном университете по специальности "инженер-геофизик".
В 2008–2009 года проходил срочную службу в рядах вооруженных сил России, получил военно-учетную специальность "командир мотострелкового отделения на БМП". Был уволен в запас в звании младшего сержанта.
В 2012 году начал карьеру журналиста. Работал в уральских изданиях, входил в пул полпреда президента России в Уральском федеральном округе.
В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины.
С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
В 2015 году переехал на постоянное место жительства в город Тюмень, где работал специальным корреспондентом интернет-издания PARK72.RU, освещая общественно-политическую жизнь региона.
В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область.
В 2022 году Ростислав Журавлев получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.
22 июля 2023 года Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации.
Ростислав Журавлев был женат. В браке родились двое сыновей.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
 
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