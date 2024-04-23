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Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина
Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина
Гибель венного корреспондента "Известий" Семена Еремина Валентина Матвиенко назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T09:14
2024-04-23T09:14
семен еремин
валентина матвиенко
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Гибель венного корреспондента "Известий" Семена Еремина Валентина Матвиенко назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом, за который организаторы обязательно понесут ответственность. Об этом спикер Совфеда заявила в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Она выразила соболезнования в связи со смертью Семена Еремина, и отметила, что помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста."Он сразу был очень талантливый и светлый человек… Ну, вот до боли, понимаете, это так жалко, невозможно. И еще раз искренние соболезнования. Тем более у него маленький ребенок только родился. Ну, беда, беда и горе", – сказала сенатор.Церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентом состоится во вторник, 23 апреля.Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Военный корреспондент "Известий" работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В издании отметили, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.Соболезнования близким погибшего военкора ранее выразил глава ДНР Денис Пушилин. В МИД России заявили, что расценивают убийство военкора Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства журналиста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это событие большой трагедией и подчеркнул, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте.Корреспондент РИА Новости Евгений Масленников назвал его надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной журналистики, который выполнял свой профессиональный долг до конца. По словам корреспондента РИА Новости Юрия Войткевича, Еремин был очень опытным, коллеги к нему часто обращались за советом или просто искали в нем поддержку.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора ЕреминаДень памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностейАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора Журавлева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
семен еремин, валентина матвиенко, память, утраты
Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина

Матвиенко назвала гибель военкора Семена Еремина подлым и целенаправленным убийством

09:14 23.04.2024
 
© Стоп-кадр видео. Архивное фотоВоенный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин.
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин.
© Стоп-кадр видео. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Гибель венного корреспондента "Известий" Семена Еремина Валентина Матвиенко назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом, за который организаторы обязательно понесут ответственность. Об этом спикер Совфеда заявила в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Это подлое, целенаправленное убийство журналиста, мирного человека, занимавшегося мирной профессией, который честно писал, говорил о том, что он видел, что происходит. И, конечно, это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал", – сказала Матвиенко.

Она выразила соболезнования в связи со смертью Семена Еремина, и отметила, что помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста.
"Он сразу был очень талантливый и светлый человек… Ну, вот до боли, понимаете, это так жалко, невозможно. И еще раз искренние соболезнования. Тем более у него маленький ребенок только родился. Ну, беда, беда и горе", – сказала сенатор.
Церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентом состоится во вторник, 23 апреля.
Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Военный корреспондент "Известий" работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В издании отметили, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
Соболезнования близким погибшего военкора ранее выразил глава ДНР Денис Пушилин. В МИД России заявили, что расценивают убийство военкора Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства журналиста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это событие большой трагедией и подчеркнул, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте.
Корреспондент РИА Новости Евгений Масленников назвал его надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной журналистики, который выполнял свой профессиональный долг до конца. По словам корреспондента РИА Новости Юрия Войткевича, Еремин был очень опытным, коллеги к нему часто обращались за советом или просто искали в нем поддержку.
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