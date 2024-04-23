https://crimea.ria.ru/20240423/podloe-i-tselenapravlennoe-ubiystvo-matvienko-o-gibeli-voenkora-eremina-1136770113.html

Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина

Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина

Гибель венного корреспондента "Известий" Семена Еремина Валентина Матвиенко назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T09:14

2024-04-23T09:14

2024-04-23T09:14

семен еремин

валентина матвиенко

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Гибель венного корреспондента "Известий" Семена Еремина Валентина Матвиенко назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом, за который организаторы обязательно понесут ответственность. Об этом спикер Совфеда заявила в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Она выразила соболезнования в связи со смертью Семена Еремина, и отметила, что помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста."Он сразу был очень талантливый и светлый человек… Ну, вот до боли, понимаете, это так жалко, невозможно. И еще раз искренние соболезнования. Тем более у него маленький ребенок только родился. Ну, беда, беда и горе", – сказала сенатор.Церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентом состоится во вторник, 23 апреля.Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Военный корреспондент "Известий" работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В издании отметили, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.Соболезнования близким погибшего военкора ранее выразил глава ДНР Денис Пушилин. В МИД России заявили, что расценивают убийство военкора Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения убийства журналиста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это событие большой трагедией и подчеркнул, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте.Корреспондент РИА Новости Евгений Масленников назвал его надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной журналистики, который выполнял свой профессиональный долг до конца. По словам корреспондента РИА Новости Юрия Войткевича, Еремин был очень опытным, коллеги к нему часто обращались за советом или просто искали в нем поддержку.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала актом мести убийство боевиками ВСУ военкора ЕреминаДень памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностейАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора Журавлева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семен еремин, валентина матвиенко, память, утраты