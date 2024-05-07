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ВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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ВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВО
ВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2024
ВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВО
Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за прошедшие сутки превысили 1500 военнослужащих и 60 единиц вооружений и военной техники, включая танки Leopard-1 и... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T14:59
2024-05-07T14:59
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за прошедшие сутки превысили 1500 военнослужащих и 60 единиц вооружений и военной техники, включая танки Leopard-1 и Abrams. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики.Противник потерял до 335 военнослужащих, немецкий танк Leopard-1, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777, Д-30, L-119, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровки, Клещеевки, Раздоловки, Красного и Веселого Донецкой Народной Республики.Потери украинских войск составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", пушка МТ-12 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Ленинского, Новокалинова, Семеновки и Соловьева Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы в районе Очеретино ДНР.Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и четыре гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы теробороны в районе Старомайорского ДНР.Потери противника составили до 170 боевиков, два танка, два бронетранспортера, семь автомобилей, гаубицы М198 и Д-20.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работино и Вербового Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы М777.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперацииРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), инфографика
ВСУ несут огромные потери в людях и технике: обстановка в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 1500 боевиков и танки Leopard-1 и Abrams – Минобороны

14:59 07.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за прошедшие сутки превысили 1500 военнослужащих и 60 единиц вооружений и военной техники, включая танки Leopard-1 и Abrams. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сводка из зоны спецоперации за 7 мая 2024Сводка из зоны спецоперации за 7 мая 2024
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики.
Противник потерял до 335 военнослужащих, немецкий танк Leopard-1, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777, Д-30, L-119, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровки, Клещеевки, Раздоловки, Красного и Веселого Донецкой Народной Республики.
Потери украинских войск составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", пушка МТ-12 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Ленинского, Новокалинова, Семеновки и Соловьева Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы в районе Очеретино ДНР.
Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и четыре гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы теробороны в районе Старомайорского ДНР.
Потери противника составили до 170 боевиков, два танка, два бронетранспортера, семь автомобилей, гаубицы М198 и Д-20.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работино и Вербового Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы М777.
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