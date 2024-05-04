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Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в субботу проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T19:49
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севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в субботу проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах города до 20:00.И добавил, что в городе все спокойно.Учения со стрельбой проходят вечером 4 мая и в Феодосии у причала № 13.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240504/strelba-u-prichala-13-v-feodosii--chto-proiskhodit-1137053448.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма, стрельба
Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе

В Севастополе в субботу вечером проходят учения флота со стрельбой - Развожаев

19:49 04.05.2024 (обновлено: 19:50 04.05.2024)
 
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в субботу проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах города до 20:00.
"В районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия". - написал он в своем Telegram.
И добавил, что в городе все спокойно.
Учения со стрельбой проходят вечером 4 мая и в Феодосии у причала № 13.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Феодосия, пляж - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
19:44
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ОбществоНовости КрымаСтрельба
 
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