https://crimea.ria.ru/20240504/flot-treniruetsya-unichtozhat-diversantov-v-sevastopole-1137053731.html

Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе

Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе

Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в субботу проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T19:49

2024-05-04T19:49

2024-05-04T19:50

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в субботу проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах города до 20:00.И добавил, что в городе все спокойно.Учения со стрельбой проходят вечером 4 мая и в Феодосии у причала № 13.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

https://crimea.ria.ru/20240504/strelba-u-prichala-13-v-feodosii--chto-proiskhodit-1137053448.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма, стрельба