https://crimea.ria.ru/20240504/strelba-u-prichala-13-v-feodosii--chto-proiskhodit-1137053448.html

Стрельба у причала №13 в Феодосии – что происходит

Стрельба у причала №13 в Феодосии – что происходит - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Стрельба у причала №13 в Феодосии – что происходит

Звуки стрельбы, которые могут слышать жители и гости Феодосии в субботу вечером связаны с тренировками военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T19:44

2024-05-04T19:44

2024-05-04T19:44

крым

феодосия

учения

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые могут слышать жители и гости Феодосии в субботу вечером связаны с тренировками военных. Об этом предупредили в городской администрации.Власти призвали сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://crimea.ria.ru/20240317/chernomorskiy-flot-v-krymu-budet-trenirovatsya-dnem-i-nochyu--shoygu-1135759062.html

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2024

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крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, стрельба, новости крыма, общество