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Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
Вооруженные силы России поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T14:11
2024-05-07T14:16
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
топливо
ракетные войска
авиация
артиллерия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.За минувшую неделю по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Поражены места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.Накануне российские войска уничтожили два предприятия по производству украинских ударных беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТОРазбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУУничтожен ангар ВСУ для сборки ударных беспилотников самолетного типа
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), топливо, ракетные войска, авиация, артиллерия
Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

Войска России поразили цех производства ракетного топлива и склады горючего ВСУ

14:11 07.05.2024 (обновлено: 14:16 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
"За сутки поражены цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128-ми районах.
За минувшую неделю по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Поражены места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.
Накануне российские войска уничтожили два предприятия по производству украинских ударных беспилотников.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ТопливоРакетные войскаАвиацияАртиллерия
 
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