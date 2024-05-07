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Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
Вооруженные силы России поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T14:11
2024-05-07T14:11
2024-05-07T14:16
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
топливо
ракетные войска
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.За минувшую неделю по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Поражены места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.Накануне российские войска уничтожили два предприятия по производству украинских ударных беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТОРазбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУУничтожен ангар ВСУ для сборки ударных беспилотников самолетного типа
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), топливо, ракетные войска, авиация, артиллерия
Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
Войска России поразили цех производства ракетного топлива и склады горючего ВСУ
14:11 07.05.2024 (обновлено: 14:16 07.05.2024)