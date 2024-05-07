https://crimea.ria.ru/20240507/armiya-rossii-unichtozhila-tsekh-proizvodstva-tverdogo-raketnogo-topliva-vsu-1137102441.html

Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Армия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

Вооруженные силы России поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T14:11

2024-05-07T14:11

2024-05-07T14:16

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

топливо

ракетные войска

авиация

артиллерия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.За минувшую неделю по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Поражены места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.Накануне российские войска уничтожили два предприятия по производству украинских ударных беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТОРазбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУУничтожен ангар ВСУ для сборки ударных беспилотников самолетного типа

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), топливо, ракетные войска, авиация, артиллерия