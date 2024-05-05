https://crimea.ria.ru/20240505/razbity-raketnye-sklady-i-toplivnye-tsekha-vsu-1137063908.html

Разбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУ

Разбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУ - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Разбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУ

Вооруженные Силы России за сутки уничтожили ракетные склады ВСУ под Одессой, а также цеха по производству топлива и беспилотников в зоне спецоперации, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T14:42

2024-05-05T14:42

2024-05-05T14:42

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за сутки уничтожили ракетные склады ВСУ под Одессой, а также цеха по производству топлива и беспилотников в зоне спецоперации, сообщает в воскресенье Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ за прошедшие сутки уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе Козютовки Харьковской области", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.Также поражены склад и цеха производств ракетного топлива, а также цеха вооружения для беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 108-ми районах. Средства ПВО сбили 20 вражеских дронов и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23762 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15917 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21479 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага в хоне СВО и улучшают свои позицииСредства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров

https://crimea.ria.ru/20240505/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-ocheretino-v-dnr-1137062999.html

харьковская область

одесская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, харьковская область, одесская область