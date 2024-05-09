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Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов
Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов
У России есть собственные эффективные разработки воздушных, водных и подводных боевых аппаратов, их линейка будет расширяться. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T13:16
2024-05-09T13:16
2024-05-09T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. У России есть собственные эффективные разработки воздушных, водных и подводных боевых аппаратов, их линейка будет расширяться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.По его словам, те боевые задачи, которые Россия, как думали во всем мире, может решать исключительно с помощью авиационных комплексов, "теперь решаются малыми средствами, но с большим эффектом".Так президент прокомментировал слова военного, который рассказал про использование роботизированного комплекса "Курьер" с автоматическим гранатометом АГС-17. По словам командира, применение такой техники в штурмовых действиях позволит сохранить жизнь бойцам. Кроме того, на эти платформы можно устанавливать различное легкое вооружение, а также использовать их для минирования местности, подвоза боеприпасов и продовольствия и эвакуации раненых.Глава государства подтвердил возможность организовать массовое производство такой техники.Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО, 7 мая после своей инаугурации. Видеофрагменты встречи транслировал телеканал "Россия 24".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовностиВ зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"Два корабля для Черноморского флота спустили на воду
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владимир путин (политик), россия, новости сво, оружие, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, новости
Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов
Россия будет расширять линейку воздушных и подводных боевых аппаратов - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. У России есть собственные эффективные разработки воздушных, водных и подводных боевых аппаратов, их линейка будет расширяться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.
"У нас и собственные разработки есть хорошие... Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - сказал глава государства.
По его словам, те боевые задачи, которые Россия, как думали во всем мире, может решать исключительно с помощью авиационных комплексов, "теперь решаются малыми средствами, но с большим эффектом".
"Мы это научились делать, мы это делаем. Это касается разведки, ударных средств и многих других задач. Их очень много: и в тылу можно их решать с помощью дронов, и на линии боевого соприкосновения… Работают специальные научно-исследовательские учреждения, структуры Министерства обороны", - добавил Путин.
Так президент прокомментировал слова военного, который рассказал про использование роботизированного комплекса "Курьер" с автоматическим гранатометом АГС-17. По словам командира, применение такой техники в штурмовых действиях позволит сохранить жизнь бойцам. Кроме того, на эти платформы можно устанавливать различное легкое вооружение, а также использовать их для минирования местности, подвоза боеприпасов и продовольствия и эвакуации раненых.
Глава государства подтвердил возможность организовать массовое производство такой техники.
Владимир Путин встретился
с командирами подразделений, участвующих в СВО, 7 мая после своей инаугурации
. Видеофрагменты встречи транслировал телеканал "Россия 24".
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