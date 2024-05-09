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Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов

Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов

У России есть собственные эффективные разработки воздушных, водных и подводных боевых аппаратов, их линейка будет расширяться. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T13:16

2024-05-09T13:16

2024-05-09T13:16

владимир путин (политик)

россия

новости сво

оружие

вооруженные силы россии

военно-промышленный комплекс (впк)

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. У России есть собственные эффективные разработки воздушных, водных и подводных боевых аппаратов, их линейка будет расширяться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.По его словам, те боевые задачи, которые Россия, как думали во всем мире, может решать исключительно с помощью авиационных комплексов, "теперь решаются малыми средствами, но с большим эффектом".Так президент прокомментировал слова военного, который рассказал про использование роботизированного комплекса "Курьер" с автоматическим гранатометом АГС-17. По словам командира, применение такой техники в штурмовых действиях позволит сохранить жизнь бойцам. Кроме того, на эти платформы можно устанавливать различное легкое вооружение, а также использовать их для минирования местности, подвоза боеприпасов и продовольствия и эвакуации раненых.Глава государства подтвердил возможность организовать массовое производство такой техники.Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО, 7 мая после своей инаугурации. Видеофрагменты встречи транслировал телеканал "Россия 24".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовностиВ зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"Два корабля для Черноморского флота спустили на воду

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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