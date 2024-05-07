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Два корабля для Черноморского флота спустили на воду - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Два корабля для Черноморского флота спустили на воду
Два корабля для Черноморского флота спустили на воду - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Два корабля для Черноморского флота спустили на воду
На верфи Зеленодольского завода в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий", РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T14:07
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россия
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
корабль
новости
татарстан
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. На верфи Зеленодольского завода в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий", предназначенные для Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Малый ракетный корабль проекта 22800 является самым малым носителем ракет "Калибр". Корабли этого проекта несут службу в составе Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, успешно выполняя задачи по нанесению ракетных ударов по береговым объектам противника. Патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий" разработан Северным проектно-конструкторским бюро с применением модульной концепции вооружения.Оба корабля относятся к третьему рангу судов, обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением. Эта особенность предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ в марте этого года призвал наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях, прежде всего, на Черном море.В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в России строятся новые малые ракетные и патрульные корабли для повышения боевого потенциала Военно-Морского Флота.По его словам, флот пополняют корабли – носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе малые ракетоносцы типа "Каракурт". Шойгу уточнил, что головной корабль этой серии – "Циклон" – вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФОШойгу сообщил о назначении нового командующего Черноморским флотомКакие новые ракетоносцы войдут в состав Черноморского флота
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), корабль, новости, татарстан, безопасность
Два корабля для Черноморского флота спустили на воду

Малый ракетный и патрульный корабли для Черноморского флота спустили на воду в Татарстане

14:07 07.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАндреевский флаг
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. На верфи Зеленодольского завода в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий", предназначенные для Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Сегодня в Татарстане на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" и патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий", - говорится в сообщении.
Малый ракетный корабль проекта 22800 является самым малым носителем ракет "Калибр". Корабли этого проекта несут службу в составе Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, успешно выполняя задачи по нанесению ракетных ударов по береговым объектам противника. Патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий" разработан Северным проектно-конструкторским бюро с применением модульной концепции вооружения.
Оба корабля относятся к третьему рангу судов, обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением. Эта особенность предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ в марте этого года призвал наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях, прежде всего, на Черном море.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в России строятся новые малые ракетные и патрульные корабли для повышения боевого потенциала Военно-Морского Флота.
По его словам, флот пополняют корабли – носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе малые ракетоносцы типа "Каракурт". Шойгу уточнил, что головной корабль этой серии – "Циклон" – вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи.
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