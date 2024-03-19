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Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море
Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море
Президент России Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море. Об этом сказал на расширенном... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:23
2024-03-19T14:32
россия
новости
владимир путин (политик)
граница
пограничная служба фсб
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море. Об этом сказал на расширенном заседании коллегии ФСБ.Он подчеркнул, что уже многое сделано для охраны государственной границы, и поблагодарил силовиков за работу в этом направлении."Хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации. Я отмечаю, что действия на этом направлении являются слаженными и скоординированными, и это дает свои результаты", - отметил президент.Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в граничащем с Белгородской областью массиве. Высокоточным упреждающим ударом скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские ДРГ разбомбили на границе с Белгородской областью Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – ПесковВС РФ уничтожили 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении
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россия, новости, владимир путин (политик), граница, пограничная служба фсб, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море

Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море

14:23 19.03.2024 (обновлено: 14:32 19.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море. Об этом сказал на расширенном заседании коллегии ФСБ.
"Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что уже многое сделано для охраны государственной границы, и поблагодарил силовиков за работу в этом направлении.
"Хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации. Я отмечаю, что действия на этом направлении являются слаженными и скоординированными, и это дает свои результаты", - отметил президент.
Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в граничащем с Белгородской областью массиве. Высокоточным упреждающим ударом скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены.
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РоссияНовостиВладимир Путин (политик)ГраницаПограничная служба ФСБФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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