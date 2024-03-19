https://crimea.ria.ru/20240319/putin-prizval-naraschivat-boegotovnost-prigranichnykh-sil-v-chernom-more-1135832880.html

Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море

Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море

Президент России Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море. Об этом сказал на расширенном... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:23

2024-03-19T14:23

2024-03-19T14:32

россия

новости

владимир путин (политик)

граница

пограничная служба фсб

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море. Об этом сказал на расширенном заседании коллегии ФСБ.Он подчеркнул, что уже многое сделано для охраны государственной границы, и поблагодарил силовиков за работу в этом направлении."Хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации. Я отмечаю, что действия на этом направлении являются слаженными и скоординированными, и это дает свои результаты", - отметил президент.Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в граничащем с Белгородской областью массиве. Высокоточным упреждающим ударом скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские ДРГ разбомбили на границе с Белгородской областью Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – ПесковВС РФ уничтожили 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), граница, пограничная служба фсб, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)